Hyundai Kona Electric | anche il Suv compatto diventa elettrico

Hyundai Kona - Due livelli di batteria per la variante elettrica : La Hyundai ha confermato fin dal lancio commerciale della Kona che sarebbe stata disponibile una versione elettrica. In attesa di conoscere le informazioni sulla versione europea sono stati diffusi i primi dati del modello che sarà proposto sul mercato interno coreano, dove la Kona Electric è già prenotabile.Due livelli di batterie da 240 e 390 km. Per offrire una gamma adatta a tutte le esigenze la Hyundai ha deciso di offrire due livelli di ...