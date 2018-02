“Ho chiesto scusa a mia moglie 357 volte…” Il retroscena di Fiorello Mattatore della

caffeinamagazine

: Vi avevo chiesto di esultare come me e lo avete fatto in tanti… ma il migliore è stato Roberto che si è aggiudicato… - bonucci_leo19 : Vi avevo chiesto di esultare come me e lo avete fatto in tanti… ma il migliore è stato Roberto che si è aggiudicato… - nzingaretti : Oggi ho chiesto al Tribunale di Roma di assegnare alla @RegioneLazio gli immobili sequestrati al clan Spada a Ostia… - dellorco85 : Ieri ho chiesto un confronto pubblico al paracadutato ministro romano De Vincenti. Sono passate 24 h e non ho ricev… -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) “Tutti parlano di Sanremo. Una puntatona, ascolti stellari… Ho ricevuto telefonate di gente che non sentivo da anni, ogni tanto ci vuole. E’ stato bello, divertente”. All’indomani del debutto68esima edizione del Festival di Sanremo, di cui è stato grande protagonista e motore,torna a casa e riprende la sua trasmissione ‘Il Rosariosera’ su radio Deejay. Il picco di ascolto, durante la prima serata del festival, è stato raggiunto alle 20.58: in scena c’erano lui e Claudio Baglioni, a Rai1 erano incollati 17 milioni 200 mila spettatori. Ma lo showman non parla di numeri e mantiene un basso profilo alla radio. Come di consueto, ‘Il Rosariosera’ si apre conche finge di parlare con un prete e oggi confessa di avere detto “puttan tour” sul palco del teatro Ariston. ...