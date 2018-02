Hannah | lo sgretolamento di una donna sconfitta dal dolore

wired

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Presentato in concorso allo scorso Festival del cinema di Venezia,– nuovo film del giovane regista Andrea Pallaoro – trentino da anni residente negli Stati Uniti – è valso a Charlotte Rampling la Coppa Volpi come migliore attrice. Non si poteva fare altrimenti per premiare in qualche modo il film, la Rampling è infatti il film stesso, presente in ogni scena e in ogni momento, pedinata da una macchina da presa che le sta addosso dal primo minuto, la segue con lunghissimi piano sequenza, la avvicina con interminabili primi piani. Sta tutto lì ildi, ildel film; sta tra le espressioni ora disperate, ora catatoniche, ora incredule, di unaormai anziana costretta di punto in bianco a mettere in discussione tutta la sua esistenza. Perché la vita diè cambiata radicalmente dalla mattina in cui ha dovuto accompagnare il marito in carcere, colpevole ...