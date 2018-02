GPI ottiene l' ISO 37001 | 2016 ' ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM'

trend-online

: GPI ottiene la certificazione internazionale sui sistemi di gestione anti… - thexeon : GPI ottiene la certificazione internazionale sui sistemi di gestione anti… - mau62b : $ENI - Gpi: ottiene certificazione ISO per anti-corruzione - andrea_morby : $ENI - Gpi: ottiene certificazione ISO per anti-corruzione -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) ... informa di aver ricevuto in data odierna comunicazione ufficiale da parte di DNV GL AS, società norvegese leader nella certificazione in Italia e nel mondo, dell'assegnazione della certificazione ...