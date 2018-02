Google Chrome : potrebbe arrivare il 'Lazy Loading' - ma con quali rischi? : Nell'ambito della navigazione in Internet, un browser è certamente l'elemento fondamentale. Ciascuna pagina web, per essere correttamente visualizzata, deve essere 'tradotta' da uno specifico browser (come Google Chrome o Microsoft Edge) e, ovviamente, tale lavoro deve avvenire nel minore tempo possibile. Non a caso, la reattività è uno dei principali elementi di un browser costantemente oggetto di sviluppo da parte delle principali aziende ...

Google Chrome potrebbe combattere i “caricamenti pigri” e migliorare la rapidità : Google Chrome per Android potrebbe introdurre una nuova funzionalità denominata LazyLoad per combattere i caricamenti "pigri" e migliorare così la rapidità del browser. I primi test sono attualmente in corso e potremmo presto vedere qualcosa in più su Chrome Canary o Chrome Dev. L'articolo Google Chrome potrebbe combattere i “caricamenti pigri” e migliorare la rapidità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Banner aggressivi su Chrome? Google tarda l’attivazione ma si può rimediare con il fai da te : A novembre scorso Google annunciava l'implementazione in Chrome per Android di un sistema preposto al blocco delle pubblicità particolarmente invasive L'articolo Banner aggressivi su Chrome? Google tarda l’attivazione ma si può rimediare con il fai da te è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Chrome : in arrivo la possibilità importare ed esportare le password : Tra le feature di Google Chrome in fase di test vi è anche la possibilità di importare ed esportare le password direttamente dalla versione Android dell'app L'articolo Google Chrome: in arrivo la possibilità importare ed esportare le password è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Firefox 58 - ecco il guanto di sfida di Mozilla a Google Chrome : Molto importante è stata anche la modifica implementata sul compiler dello streaming dati : il nuovo Firefox, ora, inizia a compilare , su due livelli, grazie alle ottimizzazioni del WebAssembly, il ...

Google Chrome 64 porta la barra di navigazione bianca e altre novità “nascoste” : Google Chrome 64 "nasconde" alcune altre piccole novità: alcune sono visibili, altre, scovate attraverso il teardown, riguarderanno solamente le prossime versioni e non è detto che verranno mai introdotte realmente: diamogli un'occhiata. L'articolo Google Chrome 64 porta la barra di navigazione bianca e altre novità “nascoste” è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Dopo Microsoft Edge - anche Google Chrome aggiunge il supporto alla tecnologia HDR : Uno dei vantaggi che Edge aveva rispetto a Chrome era il supporto all’HDR su Windows 10, ma la risposta di Google non si è fatta attendere. Con il nuovo aggiornamento rilasciato per i PC con a bordo l’OS targato Microsoft, il browser di Mountain View ha ottenuto anch’esso la funzionalità HDR consentendo ai suoi utenti di usufruire di un qualcosa esclusivo, fino a poco tempo fa, di Edge. Looking forward, to support the next ...

Google annuncia Chrome 64 - in roll out da oggi attraverso il Play Store : Chrome 64, versione 64.0.3282.116 per essere precisi, è arrivato nel Play Store e a darne notizia è Google con un breve comunicato stampa con cui ne illustra le novità e tutti i cambiamenti rispetto alla versione precedente. L'articolo Google annuncia Chrome 64, in roll out da oggi attraverso il Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Chromecast e Google Home inchiodano le reti Wi-Fi : patch rilasciate - : Il problema è provocato da qualche bug nelle recenti versioni di Android Oreo e app Google, in particolare la funzione Cast che consente di inviare flussi dati in streaming mantenendo la connessione ...

Chromecast e router impazziti - Google risolve con un aggiornamento : Il modulo 'cast' che gestisce lo streaming audio e video è contenuto in quel componente. Nessun aggiornamento è richiesto neppure alle chiavette e ai dispositivi, che a questo punto possono essere ...

Google corregge i problemi al WiFi causati da Chromecast e lavora per sistemare Android Auto : Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per i Google Play Services che risolve i problemi causati ad alcuni router WiFi dai dispositivi Chromecast, e che può essere scaricato dal Play Store. Nel frattempo la compagnia sta lavorando alla soluzione per un problema di Android Auto, che in alcuni casi ha un'interfaccia "pixellosa". L'articolo Google corregge i problemi al WiFi causati da Chromecast e lavora per sistemare Android Auto è stato ...

Google Chrome per Android registra i video riprodotti in modalità Incognito : Chi utilizza Google Chrome in modalità Incognito deve sapere che è possibile accedere all'elenco dei video guardati durante la navigazione L'articolo Google Chrome per Android registra i video riprodotti in modalità Incognito è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Chromecast e Google Home possono provocare congestioni alla rete WiFi : Sembra che i profotti della serie Chromecast e Home di Google mandino in crisi per breve tempo alcune tipologie di router. L'articolo Google Chromecast e Google Home possono provocare congestioni alla rete WiFi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il ricco CES 2018 di Sony - tra Android TV - Android Auto - Chromecast e Google Assistant : Sony presenta al CES 2018 diversi nuovi prodotti, tra Android TV (OLED e LCD), Android Auto e soundbar dotate di funzionalità Chromecast: scopriamoli più da vicino. L'articolo Il ricco CES 2018 di Sony, tra Android TV, Android Auto, Chromecast e Google Assistant è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.