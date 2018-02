Gomorra nella villa del boss | condannato il location manager

"La produzione di Gomorra pagò un pizzo di 5 mila euro per girare le scene nella villa del capoclan" : Gennaro Aquino è imputato nel processo sul presunto pizzo pagato da Cattleya, casa di produzione della serie tv Gomorra, alla camorra. E il giorno prima del verdetto, atteso per oggi 7 febbraio, l'imputato si autoaccusa e punta il dito: "Uno della produzione mi portò una busta chiusa con all'interno 5mila euro. Erano soldi della produzione, che io portai a zì Filuccio". Zì Filuccio è il capoclan della camorra ...

Mafia : pm Guido - uomini d'onore parlano come nella fiction 'Gomorra' : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - Gli uomini d'onore dell'agrigentino parlano come i protagonisti della fiction tv 'Gomorra' "hanno la stessa filosofia di vita". E' la denuncia del Procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido, che parlando dell'operazione antiMafia 'Montagna', che all'alba di oggi ha p

Gomorra - Disposti a tutto pur di dormire nella stanza di Ciro Di Marzio - le folli richieste dei fan all'hotel di Napoli : La stanza d'hotel di Ciro Di Marzio in Gomorra assalita dai fan della serie tv: gli ospiti del due stelle Disposti a tutto pur di dormirci Ciro Di Marzio in Gomorra è morto. La terza serie di una ...

Gaetano Di Vaio - Gomorra/ “Subii soprusi e violenze in carcere - per questo pensai di entrare nella camorra” : Gaetano Di Vaio, produttore della serie Gomorra racconta come è cambiata la sua vita: dagli anni in collegio al carcere prima della rinascita in una Napoli difficile.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 20:03:00 GMT)

Le riprese di Gomorra 4 al via in primavera : gli auguri di Salvatore Esposito nella diretta Facebook : Le riprese di Gomorra 4 al via in primavera ed è questa la notizia che ha allietato la vigilia di Natale dei fan della serie che hanno avuto modo di assistere alla diretta Facebook di Salvatore Esposito. L'attore che in questi anni è entrato nella nostra vita con il suo ruolo di Genny Savastano, ha deciso di indossare un bel cappellino di Natale, e dedicare ai fan una diretta a poche ore dall'inizio delle abbuffate natalizie. Salvatore ...

Gomorra 3 - cosa è successo nella nona e decima puntata : nella nona di tutto, stavolta, a perdita d'occhio: nella decima, una scorciatoia di sceneggiatura [SPOILER] The post Gomorra 3, cosa è successo nella nona e decima puntata appeared first on Il Post.

L’identità del rapper Liberato rivelata nella puntata di Gomorra 3 del 15 dicembre? Le nuove ipotesi sul caso : Da mesi si parla della possibile presenza del rapper Liberato in Gomorra 3 e il momento della grande rivelazione potrebbe essere arrivata, almeno secondo alcuni. Proprio durante i mesi estivi e quando ancora si stavano girando le riprese della terza stagione della serie, si è parlato della presenza di Liberato in Gomorra 3 come guest star ma non nei panni del rapper pronto a cantare magari durante un evento ma in un vero e proprio ruolo da ...

Gomorra 3 : chi sono i Confederati nella realtà? : La guerra è ricominciata su Sky Atlantic Hd e Venerdì 15 Dicembre in prima serata verrà trasmessa la penultima puntata della terza stagione di Gomorra la serie. Da una parte l'Alleanza formata dai superstiti delle stagioni precedenti, Gennaro Savastano, Ciro Di Marzio, Scianel, Patrizia, Valerio e l'armata di Enzo "sangue blu", dall'altra i Confederati, ovvero un gruppo di spietati boss che da generazioni comandano sulle zone più ricche di ...

Gomorra 3 - cosa è successo nella settima e ottava puntata : Con gelosie tra maschi, battesimi del fuoco, e scooter, molti scooter [SPOILER, MOLTI SPOILER] The post Gomorra 3, cosa è successo nella settima e ottava puntata appeared first on Il Post.

Nella penultima puntata di Gomorra 3 Genny rischia tutto? Anticipazioni 15 dicembre : La penultima puntata di Gomorra 3 sarà il prossimo scoglio che i fan dovranno superare per poi fare i conti con il fatto che, anche per quest'anno, la serie è giunta al capolinea. Sei puntate non bastano. Lo sforzo produttivo e le risorse spese per la serie sono davvero tante ma sei puntate non possono fare contenti i fan che hanno aspettato oltre un anno e mezzo prima di fruire della nuova stagione. Venerdì 15 dicembre andrà in onda su Sky ...

Napoli come Gomorra : un'altra stesa nella notte - colpi di pistola esplosi da gang di motorini : Un avvertimento, un'intimidazione, forse una dimostrazione di forza. Non è ancora chiaro quale fosse il bersaglio della gang di motorini che, questa notte, mentre scorrazzavano lungo via...

Gomorra 3 - cosa è successo nella quinta e sesta puntata : Un ripassino per chi si è perso dei pezzi, nella confusione degli episodi di ieri (per tutti gli altri: SPOILER) The post Gomorra 3, cosa è successo nella quinta e sesta puntata appeared first on Il Post.