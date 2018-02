Gomorra | la rivelazione choc ' La serie tv ha pagato il boss'

Il destino di Ciro di Marzio : la rivelazione di Fasoli autore di Gomorra Video : In una recente intervista per il quotidiano “la Repubblica”, Leonardo Fasoli, uno degli autori di #Gomorra, ha spiegato il reale motivo per cui la terza stagione di Gomorra è finita in modo in cui i fan proprio non si aspettavano, ovvero con la morte di #Ciro Di Marzio, meglio conosciuto come l’immortale. Questo finale di stagione [Video] ha destato non poche polemiche tra tutti i più accaniti fan della serie, ma lo stesso Fasoli ha ribadito che ...

Il destino di Ciro di Marzio : la rivelazione di Fasoli autore di Gomorra : In una recente intervista per il quotidiano “la Repubblica”, Leonardo Fasoli, uno degli autori di Gomorra, ha spiegato il reale motivo per cui la terza stagione di Gomorra è finita in modo in cui i fan proprio non si aspettavano, ovvero con la morte di Ciro Di Marzio, meglio conosciuto come "l’immortale". Questo finale di stagione ha destato non poche polemiche tra tutti i più accaniti fan della serie, ma lo stesso Fasoli ha ribadito che essa ...