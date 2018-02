wired

: Gli showrunner di Game of Thrones scriveranno i nuovi film di Star Wars - walterwhiteITA : Gli showrunner di Game of Thrones scriveranno i nuovi film di Star Wars - BullpostBlog : Gli showrunner di Game of Thrones scriveranno i nuovi film di Star Wars -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Poco tempo fa Disney e Lucasavevano annunciato che ci sarebbe stata una nuova trilogia didopo quella attualmente in corso (che si concluderà con l’Episodio IX nelle sale nel 2019) e che a guidarla ci sarebbe stato Rian Johnson, già regista de Gli Ultimi Jedi. Non paghe, in queste ore le due società hanno annunciato la produzione di una nuova serie di, indipendente dall’altra, che sarà invece supervisionata daglidella serie tv dei recordof. David Benioff e DB Weiss, infatti, sono stati incaricati di scrivere e produrre inell’universo di Guerre Stellari, che con tutta probabilità non avranno a che fare con la saga familiare degli Skywalker. I due termineranno l’impegno con la serie Hbo tratta dai libri di George RR Martin proprio nel 2019, quando andrà in onda l’ultima stagione. “David e Dan ...