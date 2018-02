Gli esordi scozzesi di Gabriele Basilico

Sanremo 2018 - Gli ascolti della prima serata. Boom per l’esordio di Claudio BaGlioni - meGlio di Carlo Conti : Boom di ascolti per l’esordio del Festival di Sanremo firmato Claudio Baglioni. La prima serata è stata seguita in media da 11.603.000 telespettatori con il 52,1% di share. Un risultato di quasi due punti più alto di quello ottenuto lo scorso anno dalla prima serata del terzo festival di Carlo Conti, che registrò in media 11.374.000 telespettatori e il 50,37% di share. L'articolo Sanremo 2018, gli ascolti della prima serata. Boom per l’esordio ...

“Ecco la scaletta dell prima puntata” - Sanremo : cosa e chi vedremo sul palco dell’Ariston. Tra conferme e sorprese - Claudio BaGlioni detta la tabella di marcia dell’esordio. Sarà un vero spettacolo : Ci siamo, adesso possiamo dirlo: tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2018. cosa vedremo? Ecco la scaletta di martedì 6 febbraio su Rai1: cantanti in gara, meccanismo e ospiti al teatro Ariston. I 20 Big fanno ascoltare le loro canzoni e vengono giudicati dal televoto (40%), dalla giuria demoscopica (30%) e dalla sala stampa (30%). A fine serata viene rivelata la posizione in classifica dei cantanti, limitandosi ...

Sanremo : è tutto pronto. Domani serata d'esordio con Fiorello che duella con BaGlioni per l'orario : Il Teatro Ariston, nella città blindata per la sicurezza, si colora di un arcobaleno di fiori. A fare lo 'scaldafestival' vuole pensarci Fiorello: "Claudio,#escimipresto" ma Baglioni lo vorrebbe in scena alle 22.30, a far volare gli ascolti nel cuore della serata

Rugby - Sei Nazioni 2018 – Il XV dell’Italia per la sfida all’Inghilterra : la formazione titolare deGli azzurri. Sette esordienti - torna Zanni : Conor O’Shea ha finalmente svelato il XV dell’Italia per la sfida all’Inghilterra. Gli azzurri scenderanno in campo domenica 4 febbraio per l’esordio nel Sei Nazioni 2018. Questa la formazione che giocherà all’Olimpico di Roma contro i Campioni in carica (dalle ore 16.00). ITALIA – XV titolare CONTRO L’INGHILTERRA: 15 Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 3 caps)* 14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Italia-Inghilterra - Gli azzurri voGliono convincere all’esordio : Si parte col botto. Non poteva esserci stimolo maggiore per iniziare il Sei Nazioni di Rugby 2018 per l’Italia, che ospita all’Olimpico di Roma domenica i campioni in carica dell’Inghilterra. Un match sulla carta proibitivo: i bookmakers, com’è scontato che sia, danno nettamente favoriti gli inglesi che vogliono lanciarsi verso uno storico terzo trionfo consecutivo. Obiettivo in casa Italia quello di riuscire a convincere ...

Youtube - esordio come sponsor sulla maGlia di una squadra di calcio : Youtube sponsor nel calcio, il sito di condivisione video avvierà una partnership con i Los Angeles Fc, nuovo club di MLS che debutterà prossimamente. L'articolo Youtube, esordio come sponsor sulla maglia di una squadra di calcio è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Huawei P20 esordirà a Parigi il 27 marzo : inviati Gli inviti stampa per la presentazione : Un invito stampa inviato da Huawei rende noto il giorno e il luogo della presentazione degli Huawei P20. I nuovi smartphone Android del brand cinese saranno lanciati il prossimo 27 marzo a Parigi in un evento lontano dal Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Le versioni che dovrebbero essere lanciate sono Huawei P20, Huawei P20 Plus e Huawei P20 lite. L'articolo Huawei P20 esordirà a Parigi il 27 marzo: inviati gli inviti stampa per la ...

Ascolti : MeraviGlie stravince - ottimo esordio per ’90 Special : Ascolti tv di mercoledì 17 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di mercoledì 17 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la terza puntata di Meraviglie-La penisola dei tesori con Alberto Angela. Risultato? 5.824.000 spettatori (23,81% di share). Su Canale 5 2.883.000 (11,96%) per la […] L'articolo Ascolti: Meraviglie stravince, ottimo esordio per ’90 Special proviene da Gossip e ...

Gli esordi e il successo di Dolores O'Riordan - voce inconfondibile dei Cranberries : Ancora un lutto nel mondo della musica internazionale e ancora una volta è un lutto prematuro: scompare ad appena 46 anni Dolores O'Riordan, voce inconfondibile dei Cranberries, rock band irlandese ritrovatasi negli ...

C’è posta per te 2018 : miGlior esordio deGli ultimi 14 anni (senza concorrenza) - esulta il direttore di Canale 5 : Ottimo esordio-Auditel per C’è posta per te, tornato in onda sabato 13 gennaio: merito (anche) della mancanza di concorrenza. esulta il direttore di Canale 5. C’è posta per te 2018, ascolti e numeri sui social della prima puntata di sabato 13 gennaio La 21esima edizione di C’è posta per te conquista la leadership del sabato […] L'articolo C’è posta per te 2018: miglior esordio degli ultimi 14 anni (senza concorrenza), ...

Stasera tutto è possibile 2018 : con Amadeus si gioca anche a fare le televendite. Gli ospiti dell’esordio : Amadeus - Stasera tutto è possibile E’ ormai tutto pronto per il ritorno di Stasera tutto è possibile. La terza edizione arriva da Stasera alle 21:20 su Rai2 con l’immancabile padrone di casa Amadeus. Tra gli ospiti della prima puntata l’effervescente coppia composta da Paola Caruso ed Antonella Elia. Il comedy show prodotto da Endemol (e registrato all’Auditorium Rai di Napoli) vedrà anche quest’anno in ogni ...

Volley - Mondiali 2018 – Il calendario dell’Italia : tutte le partite deGli azzurri. Date - programma - orari. Esordio col Giappone : Finalmente è stato svelato il calendario delle partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A e comincerà la propria avventura al Foro Italico di Roma affrontando il Giappone in un incontro inaugurale che si preannuncia davvero imperdibile e appassionante. I ragazzi di Chicco Blengini si trasferiranno poi a Firenze: ...

Fotinì Peluso è Micol/ Ecco chi è l’attrice esordiente - tutte le curiosità (Romanzo FamiGliare) : Fotinì Peluso, chi è la giovane attrice protagonista della nuova fiction TV diretta da Francesca Archibugi dal titolo "Romanzo Famigliare", tutte le informazioni e le curiosità.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 06:34:00 GMT)

MeraviGlie - ascolti ottimi per Alberto Angela all’esordio : esultano i vertici della Rai : ottimi ascolti per la prima puntata di Meraviglie-La penisola dei tesori con Alberto Angela. E i vertici Rai esultano a pochi giorni di distanza da un altro successo, quello di Roberto Bolle. Meraviglie-La penisola dei tesori con Alberto Angela, ascolti del 4 gennaio 2018 Meraviglie-La penisola dei tesori, il programma di Alberto Angela andato in […] L'articolo Meraviglie, ascolti ottimi per Alberto Angela all’esordio: esultano i ...