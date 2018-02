Gianni Morandi e Tommaso Paradiso Con Una vita che ti sogno” il duo fa il pieno di

Video del duetto di Gianni Morandi e Claudio Baglioni a Sanremo 2018 - l’omaggio a Luis Bacalov in Se non avessi più te : L'esibizione in duetto di Gianni Morandi e Claudio Baglioni a Sanremo 2018, come promesso, è stata un omaggio a Luis Bacalov. Dopo averlo condotto per due edizioni consecutive nel 2011 e 2012, il ritorno di Gianni Morandi a Sanremo 2018 è stato connotato dall'amicizia con Claudio Baglioni: i due sono reduci dal progetto Capitani Coraggiosi, che tra il 2015 e il 2016 li ha visti protagonisti in giro per l'Italia con un gran numero di ...

Anna Dan - moglie di Gianni Morandi/ Emozione a Sanremo 2018 ma prima... uno scatto! : Anna Dan: la moglie di Gianni Morandi è sempre più popolare sui social. In occasione dell'esibizione del marito a Sanremo 2018, seguirà il marito all'Ariston? Sui social nessun indizio...(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 00:03:00 GMT)

Sanremo 2018 Gianni Morandi ospite con Tommaso Paradiso VIDEO : Sanremo 2018 Gianni Morandi Tommaso Paradiso. Grande ospite musicale di martedì 6 febbraio è stato l’artista bolognese che si è esibito insieme al frontman dei Thegiornalisti. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Sanremo 2018 Gianni Morandi ospite con Tommaso Paradiso Si tratta di una reunion dei Capitani Coraggiosi per Gianni Morandi e il direttore artistico del Festival Claudio Baglioni. I due infatti lo scorso anno hanno emozionato ...

FIORELLO / La frecciata ad Antonio Ricci e la battutina su Gianni Morandi (Sanremo 2018) : Video, FIORELLO svela la notizia shock dell'ultima ora: nella edizione del 2018 del Festival di Sanremo ci sarà anche lui come ospite. Il siciliano ha detto che farà lo scaldapubblico.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:01:00 GMT)

Concerti di Gianni Morandi nel 2018 - date e biglietti in prevendita per il tour al via dal 22 febbraio : Parte dal 22 febbraio la lunga serie di Concerti di Gianni Morandi nel 2018: ospite del Festival di Sanremo 2018, voluto sul palco dall'amico "capitano coraggioso" Claudio Baglioni, l'eterno ragazzo di Monghidoro si appresta a dare il via ad un importante tour nei palazzetti che lo vedrà impegnato nei mesi di febbraio e marzo, destinato a concludersi con un grande spettacolo all'Arena di Verona il 25 aprile. I Concerti di Gianni Morandi nel ...

ANNA DAN - MOGLIE DI Gianni MORANDI/ Gli farà foto anche a Sanremo 2018? : ANNA Dan: la MOGLIE di GIANNI MORANDI è sempre più popolare sui social. In occasione dell'esibizione del marito a Sanremo 2018, seguirà il marito all'Ariston? Sui social nessun indizio...(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Foto storia di Gianni Morandi - ospite a Sanremo 2018 : da Non son degno di te a Capitani Coraggiosi tra cadute e fiction : La Foto storia di Gianni Morandi si arricchisce di un'altra partecipazione al Festival di Sanremo 2018, e non poteva essere altrimenti. Ultimamente l'artista è tornato a lavoro proprio al fianco di Claudio Baglioni nell'importante progetto di Capitani Coraggiosi che li ha portati in giro per il nostro Paese con una serie di dieci concerti e il relativo singolo firmato proprio dal direttore artistico di questo Festival, Baglioni. Il brano vede ...

Festival di Sanremo - Gianni Morandi e l'operazione acchiappa-giovani : sul palco col cantante dei The Giornalisti : A breve il via al Festival di Sanremo . E fioccano le indiscrezioni. Tra i super-ospiti della serata, e lo si sapeva, anche Gianni Morandi . Ora si apprende che salirà sul palco insieme a Tommaso ...

Gianni Morandi e Tommaso Paradiso omaggio a Luis Bacalov/ Con "Una vita che ti sogno” ospiti a Sanremo 2018 : omaggio a Luis Bacalov di Gianni Morandi che sarà ospite con Tommaso Paradiso della prima serata della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018 e canteranno “Una vita che ti sogno”(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 14:57:00 GMT)

Sanremo 2018 - Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti sul palco insieme a Gianni Morandi : da “Completamente sold out” all’Ariston : Brusio in sala stampa. Tommaso Paradiso salirà sul palco con Gianni Morandi. Per una larga fetta di pubblico, c’è poco da spiegare: il (giovane, ma non giovanissimo) cantautore e paroliere più quotato del momento va a dare un colpo di brillantina al Re di Monghidoro. Per un’altra fetta di pubblico, però, quella che guarda il Festivàl ma raramente accende la radio e non ha molta dimestichezza con Youtube, “Paradiso” resta ...

Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti a Sanremo 2018 con Gianni Morandi per Una vita che ti sogno : “Canto? Non so” : Cosa farà Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti a Sanremo 2018 con Gianni Morandi? Il primo passaggio all'Ariston è la consacrazione definitiva per il cantautore romano, la cui popolarità è letteralmente esplosa lo scorso anno grazie all'album Completamente Sold Out che ha portato la band ad esibirsi per la prima volta al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Milano lo scorso maggio con due grandi concerti live. Un successo tale, ...

Sanremo 2018 : Laura Pausini rinviata a sabato - Tommaso Paradiso con Gianni Morandi : Festival di Sanremo 2018, ultime notizie su Laura Pausini e su Tommaso Paradiso: ecco quando saranno ospiti al Teatro Ariston. Laura Pausini, ospitata a Sanremo rinviata a sabato 10 febbraio 2018 «Laura Pausini non c’è stasera ma sarà qui sabato. Purtroppo ha tentato ogni terapia ma l’influenza forte non le ha permesso di riprendersi per stasera”: lo […] L'articolo Sanremo 2018: Laura Pausini rinviata a sabato, Tommaso ...

Gianni Morandi sbarca a Napoli : vinci i biglietti per il concerto con Il Mattino : Altri cinque biglietti per vedere Gianni Morandi, superospite stasera della prima serata del Sanremo targato Baglioni. Quale canzoni canterà? E che cosa duetterà con l'amico...

Tommaso Paradiso sul palco di Sanremo con Gianni Morandi? : A Sanremo è approdato anche Tommaso Paradiso. Il frontman dei TheGiornalisti è arrivato a sostenere Gianni Morandi, per il quale ha scritto il brano Una Vita che ti sogno, e dovrebbe salire stasera sul palco insieme a lui, almeno stando a quanto i due hanno postato su Facebook."Vorrei che Tommaso Paradiso salisse sul palco a cantare con me...", scrive Morandi e in un video chiede al collega: "Tommaso, cosa fai qui a Sanremo?". ...