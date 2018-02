Gas | al via cooperazione tra operatori di infrastrutture del Mediterraneo

BEI - via libera a prestito da 1 - 5 mld per Gasdotto TAP : La Banca europea per gli Investimenti , BEI, ha approvato il finanziamento di 36 progetti per un totale di 6,5 miliardi di euro. Tra i prospetti approvati quello da 1,5 miliardi riguardanti il ...

Viaggi & Turismo : tra mare e Gastronomia orientale con la promozione Imbarco Immediato di Cathay Pacific : Cathay Pacific continua con la sua fantastica promozione “Imbarco Immediato”: ogni mese una tentazione diversa per regalarsi un Viaggio, approfittando di speciali tariffe offerte dalla Compagnia di Hong Kong. Per chi desidera fuggire dall’inverno ed è alla ricerca di una meta esotica, non c’è niente di meglio di un tuffo nel mare cristallino della Malesia. Magnifiche isole incontaminate, come quelle dell’arcipelago di Redang, ...

Imbarazzante ed estremo - amerai il PeeGasm (forse). È un orGasmo strabiliante e - per provarlo - devi solo fare una cosetta. E - ovviamente - parlarne con il tuo partner. Sempre che la cosa non ti metta troppo a disagio… Dai che merita… : Parliamo di orgasmo? Sì, dai, parliamone. È un argomento perennemente attuale. Eppure ancora tabù, specie per le donne. Le cose stanno migliorando, certo. Ma parlare di sesso non ci viene ancora completamente naturale. E invece, essendo l’orgasmo una cosa naturale, non dovremmo farci troppi problemi a informarci. Avete mai sentito parlare di Peegasm? È un tipo di orgasmo ‘’spinoso’’ che ha a che fare con il sesso, naturalmente, e anche con la ...

Civezzano - scontro tra auto Due feriti lievi in via DeGasperi

"Uomini cavia per i Gas". Lo scandalo senza fine delle case auto tedesche : Nella metropolitana berlinese gli annunci per la ricerca di cavie umane sono comuni: 'Clinica universitaria cerca adulti non fumatori per sperimentazione farmaco'. Oppure: 'Cerchiamo malati di ...

Varsavia vuole comprare il Gas russo alle stesse condizioni della Germania - : Allo stesso tempo ha assicurato che Varsavia non è contro il gas russo. "Perché paghiamo di più della Germania per il gas?" - ha aggiunto Duda. La compagnia energetica statale polacca PGNiG acquista ...

In viaggio per cibo e vino : il turismo enoGastronomico conquista gli italiani : Viaggiare per andare a degustare un particolare vino, oppure concedersi un pasto tipico magari in un paesaggio collinare da favola. Ormai un italiano su tre, nell'ultimo triennio, si è deliziato con ...

Energia : via libera dall’Unione Europea - il Gasdotto Italia-Malta si farà : Via libera dei 28 a 3,7 milioni di euro per lo studio del progetto di gasdotto tra Italia e Malta, proposti dalla Commissione Ue. Questi rientrano nel pacchetto di fondi della Connecting Europe Facility per le infrastrutture energetiche – gas ed elettricita’ – da 387 milioni per un totale di 17 progetti nei 28. Di questi, 8 sono nel settore dell’Energia elettrica (per 680 milioni targati Ue) e 9 nel settore del gas (193 ...

Fuga di Gas in via Cavour. Evacuata palazzina : Roma – Alle prime luci dell’alba i vigili del fuoco hanno evacuato una palazzina in via Cavour 6 a Roma. La causa della decisione, arrivata attorno... L'articolo Fuga di gas in via Cavour. Evacuata palazzina su Roma Daily News.

ManGasia - viaggio fra le meraviglie del fumetto asiatico : Occupa tutto il secondo piano del Palazzo delle Esposizioni – e anche un pezzo del primo – la mostra Mangasia, ancora in corso fino al 21 gennaio e organizzata dal giornalista ed esperto di fumetti Paul Gravett. È un viaggio che non si limita ai manga giapponesi ma che cerca di recuperare manufatti, informazioni ed esempi anche da altri paesi del continente asiatico – in special modo la Cina, Taiwan, Hong Kong, le Filippine, l’India, la ...

Roma - alunna molestata dal prof : Parlava di sesso - orGasmi e viagra : Una delle studentesse che ha denunciato il suo professore di Storia e Filosofia svela il contenuto dei messaggi che riceveva quotidianamente dal docente.Un professore di Storia e Filosofia del liceo Tasso di Roma, storico istituto della Capitale, è stato denunciato per molestie da tre studentesse, due minorenni e una appena maggiorenne. Proprio quest'ultima, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, svela il contenuto dei ...

Potenza - al via il percorso di studi quadriennale all istituto 'Gasparrini' di Melfi : ... attraverso le competenze professionali e traversali richieste per affermarsi nel mondo del lavoro. Educare alla cultura di impresa significa educare a essere imprenditori prima ancora che a ...