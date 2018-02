Freestyle | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | i favoriti e i pretendenti alle medaglie

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri ai raggi X. Klotz e Thanei per sorprendere : L’Italia si presenterà alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con ben 121 atleti: si tratta della spedizione più numerosa della storia dopo quello di Torino 2006. A vestire l’azzurro saranno anche quattro atleti dello sci Freestyle, uno dei 15 sport inseriti nel programma a cinque cerchi. Il contingente è numericamente lo stesso di quattro anni fa ma questa volta saremo presenti in una sola specialità (ski cross, per la prima ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : I Giochi saranno trasmessi in diretta tv integrale su Eurosport e sui canali Rai in maniera parziale, in diretta streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si disputeranno dal 9 al 25 febbraio: sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud ci sarà davvero da divertirsi. Tra i 15 sport presenti ai Giochi c’è anche lo sci Freestyle con le sue cinque discipline, presenti sia al maschile che al femminile: moguls, aerials, slopestyle, halfpipe e ski cross. Dunque verranno messi in palio 10 titoli e 30 medaglie: si preannuncia grande battaglia tra le ...

Sci Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Klotz e Thanei per la sorpresa : L’Italia schiererà quattro atleti nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale si affida esclusivamente a quattro rappresentanti dello ski cross vista l’assenza di Silvia Bertagna. Siegmar Klotz e Stefan Thanei sono delle autentiche mine vaganti che in giornata di grazia possono davvero far saltare il banco anche se non sono mai saliti sul podio in Coppa del Mondo. A completare il contingente ...