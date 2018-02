Francesco Monte ospite all’Isola dei Famosi 2018? La riposta sui social ma Striscia la

Francesco Monte ha fumato marijuana in Honduras? Spunta un video choc Video : La 'guerra' tra #Francesco Monte ed #Eva Henger non accenna a placarsi; dopo il duro sfogo che il pugliese ha avuto su Instagram [Video]per spiegare le ragioni che lo hanno spinto a lasciare l'Isola dei famosi, l'attrice e il marito Massimiliano Caroletti hanno rincarato la dose di accuse nei suoi confronti ai microfoni di 'Striscia la Notizia'. Se l'ungherese si è limitata a confermare la sua versione dei fatti circa l'uso di marijuana da parte ...

Isola - Francesco Monte declina l'invito di Alessia Marcuzzi : il perché in un post : Francesco Monte è ormai tornato in Italia. Dopo aver spiegato sui social e durante la prima serata de L'Isola dei Famos i i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il reality per potersi tutelare ...

Isola dei Famosi - Francesco Monte lo annuncia così - senza mezzi termini. Succederà nella prossima puntata del reality ma l’ex naufrago ha deciso di rivelarlo in anticipo. E ha spiazzato tutti : Isola dei Famosi, il droga-gate continua. nella scorsa diretta, quella di lunedì 5 febbraio 2018, ci sono stati due eventi chiave: l’abbandono di Francesco Monte e il ritorno in Italia di Eva Henger. Il primo, a inizio puntata, ha fatto sapere che, appena uscito dal reality, si sarebbe dedicato a risolvere questa situazione delicatissima al suo rientro in Italia ma nelle sedi opportune. Francesco aveva sottolineato, inoltre, che non ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Cecilia Rodriguez prende le distanze da Francesco Monte : “Che mi frega?” - ma Belen… : ISOLA dei FAMOSI 2018, Cecilia Rodriguez prende le distanze dall'ex Francesco Monte dopo lo scandalo droga, è polemica! La sorella Belen spiazza tutti.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 20:52:00 GMT)

Isola 2018 - Francesco Monte : «Non verrò in studio finché ci sarà chi mi accusa» : Francesco Monte è arrabbiato. Ha abbandonato l’Isola dei Famosi per un motivo serio, ma non ha alcuna intenzione di dare spettacolo. Né nei salotti televisivi di Canale 5 né nello studio dell’Isola, dove non parteciperà alla prossima puntata. «Ringrazio la produzione per avermi invitato nella prossima puntata, nonostante io abbia abbandonato il gioco. Mi trovo però a declinare l’invito», scrive sul suo profilo Instagram. «Anche ...

Francesco Monte/ Dopo l'Isola dei Famosi 2018 : Eva Henger cerca visibilità? Il dibattito a Pomeriggio 5 : Francesco Monte pronto a difendersi in tribunale dalle accuse di Eva Henger all'Isola dei Famosi 2018. Mercedesz Henger torna ad accusarlo: "Tutti pazzi e solo lui giusto?"(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 18:22:00 GMT)

“Questo video lo incastra - Alessia ha mentito”. Francesco Monte sorpreso in flagrante. “Lo ha mandato in onda Striscia la Notizia e si vede tutto”. Droga all’Isola dei Famosi : il sospetto che sta prendendo piede : La bufera esplosa all’Isola dei Famosi contro Francesco Monte, colpevole secondo Eva Henger di aver fumato marijuana nei primi giorni del reality, quando i concorrenti erano ancora nella casa, si arricchisce di un nuovo clamoroso capitolo. L’ex tronista ha infatti deciso di lasciare il programma spontaneamente, così da potersi difendere anche in sede giudiziaria contro le accuse sollevate dall’ex pornostar. La produzione ...

Isola dei Famosi - Francesco Monte declina l'invito della produzione : "Non vengo in studio" : Dopo la denuncia choc di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte in diretta all' Isola dei Famosi , il naufrago ha deciso di abbandonare il programma. E proprio martedì prossimo sarebbe dovuto ...

Massimiliano Caroletti e la droga all'Isola/ Video - marito di Eva Henger : “Ecco le prove su Francesco Monte” : Massimiliano Caroletti e la droga all'Isola: Video. Il marito di Eva Henger a Striscia la Notizia: “Ecco le prove su Francesco Monte”. Le ultime notizie sul canna-gate(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:54:00 GMT)

Uomini e Donne : Sonia Lorenzini a Sanremo in compagnia del fratello di Francesco Monte : Nella cornice del Festival di Sanremo 2018 la scintilla sembra scoccata tra Sonia Lorenzini e Stefano Monte.

Francesco Monte non sarà alla prossima puntata dell’Isola : l’annuncio : Isola dei Famosi, Francesco Monte non andrà in studio: ecco perché Il ritorno di Francesco Monte continua a far discutere. I fan dell’Isola dei Famosi sono rimasti un po’ con l’amaro in bocca. Nessuno avrebbe mai voluto un abbandono da parte sua, soprattutto perché era uno dei favoriti di questa edizione. In ogni caso, l’ex […] L'articolo Francesco Monte non sarà alla prossima puntata dell’Isola: ...

Mercedesz Henger Francesco Monte nega per non avere problemi : “Francesco Monte non è il massimo dell’intelligenza, ma continua a negare per evitare casini”. Sono le parole al vetriolo di Mercedesz Henger, che a Pomeriggio 5 continua la difesa a spada tratta della madre Eva, dopo le accuse mosse dalla Henger a Monte in merito “all’affaire marijuana”.Nel salotto di Barbara D’Urso, si parla delle accuse mosse ieri sera all’Isola dei Famosi da Eva Henger nei ...

Francesco Monte ha fumato marijuana in Honduras? Spunta un video choc : La 'guerra' tra Francesco Monte ed Eva Henger non accenna a placarsi; dopo il duro sfogo che il pugliese ha avuto su Instagram per spiegare le ragioni che lo hanno spinto a lasciare l'Isola dei famosi, l'attrice e il marito Massimiliano Caroletti hanno rincarato la dose di accuse nei suoi confronti ai microfoni di 'Striscia la Notizia'. Se l'ungherese si è limitata a confermare la sua versione dei fatti circa l'uso di marijuana da parte di ...

Isola 2018 - Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte e spiazza tutti : A Cecilia Rodriguez non interesserebbe minimamente quello che fa Francesco Monte: questo è emerso durante una serata in cui è stata protagonista l'ex gieffina, che ha dato una risposta su Monte che ha lasciato piuttosto perplessi tutti. Sappiamo ormai ciò che è successo all'Isola dei Famosi 2018, e giustamente è stato chiesto alla Rodriguez - in quanto vecchia fiamma di Francesco - di dire la sua; la showgirl, però, piuttosto infastidita, ha ...