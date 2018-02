Forte scossa di terremoto in Taiwan - almeno due morti e oltre duecento feriti : L'hotel a Hua-Lein è in equilibrio assolutamente precario, pendente su un lato . Inoltre, secondo le autorità locali, altre persone sarebbero rimaste intrappolate nel crollo di un secondo albergo. Due ...

Forte scossa di terremoto in Taiwan - almeno due morti e centinaia di feriti : L'hotel a Hua-Lein è in equilibrio assolutamente precario, pendente su un lato . Inoltre, secondo le autorità locali, altre persone sarebbero rimaste intrappolate nel crollo di un secondo albergo. Due ...

Terreoto - Forte scossa a Taiwan : crolla un hotel - tremano i grattacieli di Hualien [AGGIORNAMENTI LIVE] : Un hotel e’ crollato a Hua-Lien, sulla costa est di Taiwan, in seguito ad una potente scossa di terremoto di magnitudo 6.4. Lo riportano i media internazionali. La scossa ha colpito la città orientale di Taiwan, ultima scossa di una fitta serie registrata negli ultimi giorni. Il sisma è stato registrato alle 23:50 locali, le 16:50 in Italia, con epicentro a 21 chilometri dalla città portuale di Hualien, costa orientale, secondo ...

Forte scossa sismica in Afghanistan : 9.23 Una Forte scossa di terremoto, di magnitudo 6,1, è stata registrata nel Nordest dell'Afghanistan. Secondo l'istituto geofisico americano Usgs l'epicentro è stato individuato a 35 km a Sud della località di Jarm. Le primissime notizie riferiscono di un morto e una decina di feriti nella zona di Quetta a seguito del crollo di un edificio.

Forte scossa di terremoto in Afghanistan [DATI] : Una Forte scossa di terremoto magnitudo 6.1 è stata registrata dall’Istituto Geofisico statunitense USGS alle 07:07 UTC in Afghanistan, a 35 km sud da Jarm. L’evento è stato localizzato ad una profondità di circa 191 km, ed è stato avvertito nella capitale Kabul. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Forte scossa di terremoto in Afghanistan [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Mar di Bismarck : Forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea - dati USGS : Continua a tremare la cintura di fuoco del Pacifico. Intensa scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea. Ecco i dati USGS. Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 27 gennaio 2018,...

India : Forte scossa di terremoto vicino alle isole Andamane (Golfo del Bengala) : forte scossa registrata nel Golfo del Bengala, in India. Epicentro vicino alle isole Andamane e Nicobare. Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 25 gennaio 2018, esattamente alle...

