Ford - Il Ranger Raptor debutta in Thailandia

Ford Ranger Black Edition - il pick-up mette lo smoking : TORINO - Arriva in Italia Ranger Black Edition , edizione limitata del pick-up "campione d'incassi" Ford , sviluppata sulla versione Limited e caratterizzata dalla carrozzeria Absolute Black e i ...

Ford Ranger - La Black Edition arriva in Italia : La Ford ha scelto il buio delle Isole Svalbard per presentare la nuova Ford Ranger Black Edition. La versione a tiratura limitata del pick-up americano è protagonista del docufilm "100 Days of Dark" diretto da Toby Dye e girato nelle rigide condizioni climatiche del Circolo Polare Artico dove da novembre a gennaio il sole non sorge mai. La Casa dell'Ovale Blu ha scelto il buio di questo scenario per lanciare la più scura delle Ford ...

Ford Ranger - Il nuovo Raptor al Salone di Bangkok : Sulla scia del successo americano dell'F-150 Raptor, la Ford sta lavorando a un modello speciale derivato dal nuovo pick-up medio, il Ranger, appena introdotto negli Stati Uniti al Salone di Detroit.Probabile debutto a Bangkok. La conferma della nascita del Ranger Raptor giunge dai teaser ufficiali, che fanno seguito ai primi rumor dell'anno scorso. La caratterizzazione sarà quella del fuoristrada prestazionale, capace quindi di affrontare ...

Ford Ranger - La nuova versione a stelle e strisce debutta al Naias : La Ford ha presentato al Salone di Detroit la nuova versione americana del Ranger. Il modello deriva dalla generazione T6 già commercializzata in Europa e in altri Paesi e sarà prodotto in Michigan. Riporterà il marchio nel combattutissimo settore dei "midsize truck" dopo anni di assenza, replicando le strategie già messe in campo dai principali concorrenti. Per ora solo il 2.3 EcoBoost. Per adeguare il Ranger al mercato ...