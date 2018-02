Fiorentina | Benassi | ' Juve | come un derby! Su Bernardeschi'

Serie A Fiorentina - Benassi : «Juventus? Sfida fondamentale per la città» : FIRENZE - "Sappiamo che per questa città è una Sfida fondamentale. Ma lo è anche per noi giocatori, da inizio stagione cerchiamo una vittoria contro una big" . Marco Benassi parla così ai microfoni di ...

Serie A - Fiorentina. Benassi : 'Battere la Juventus per la svolta' : Dopotutto per me è un po' come un derby" ha detto Marco Benassi, ex capitano del Torino e ora centrocampista della Fiorentina, intervistato da Sky Sport. "La partita è molto sentita anche qui, spero ...

Serie A Fiorentina - Benassi : «Juventus la più forte. Ci prepariamo al meglio» : FIRENZE - "Ci stiamo preparando al meglio. Dobbiamo affrontarla come tutte le partite, al meglio " . Marco Benassi parla così ai microfoni di Sky in vista della prossima sfida della Fiorentina contro ...

Fiorentina - verso Bologna : Milenkovic e Saponara insidiano Hugo e Benassi : Pezzella , contro il Bologna , sarà squalificato. E, come riportato da Il Corriere dello Sport , Milenkovic è avanti su Hugo per sostituire l'argentino, la decisione verrà presa nella rifinitura di domani mattina. Si va verso il 4-3-3 con Laurini e Biraghi sulle fasce in difesa, Badelj ...

Fiorentina : a Benassi il premio Ussi '17 : FIRENZE, 14 DIC - L'Associazione Stampa Toscana e il Gruppo toscano giornalisti sportivi hanno consegnato questa sera a Marco Benassi il premio Ussi 2017. Oltre al centrocampista della Fiorentina ed ...

Fiorentina : a Benassi il premio Ussi '17 : (ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - L'Associazione Stampa Toscana e il Gruppo toscano giornalisti sportivi hanno consegnato questa sera a Marco Benassi il premio Ussi 2017. Oltre al centrocampista della ...

Fiorentina - senti Benassi - suggerisce un acquisto a Corvino e poi svela : “ecco il compagno che mi ha stupito” : “Sicuramente la partita con la Lazio e’ stata la svolta perche’ ci ha dato piu’ consapevolezza e ci ha fatto capire che con grande sacrificio e grande voglia di ottenere i risultati, la squadra c’e’. Questo lo hanno dimostrato anche le partite successive e cercheremo di dimostrarlo ancora”. Lo ha detto il centrocampista viola, Marco Benassi, parlando con i giornalisti a margine della cena dell’Ussi ...