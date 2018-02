Fermento Huawei P9 Lite VNS-L21 | disponibile l’aggiornamento B395 | cosa introduce?

optimaitalia

: Fermento #HuaweiP9Lite VNS-L21: disponibile l'aggiornamento B395, cosa introduce? - OptiMagazine : Fermento #HuaweiP9Lite VNS-L21: disponibile l'aggiornamento B395, cosa introduce? -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Giornate intense perP9, questa volta in relazione ai modelli VNS-L21, che ricordiamo essere device di importanza, ma comunque diffusi nel nostro mercato, in quanto molto spesso venduto da alcuni e-commerce a prezzi molto competitivi (parliamo del modello da 2 GB di RAM).Il device sta iniziando a ricevere l'aggiornamento, basato su Android 7.0 Nougat ed EMUI 5.0.1, e contraddistinto dall'innesto dell'ultima patch di Google (con ogni probabilità quella di gennaio 2018), naturalmente incentrata sulla sicurezza del sistema operativo, troppo spesso bersagliato da attacchi di vario genere (com'è di routine da sempre in campo informatico).La sigla del pacchetto per intero è la seguente: "VNS-L21C432", che, qualora l'attesa vi risultasse insopportabile, potrete anche scaricare ed installare attraverso Firmware Finder (tool non ufficiale che potrete facilmente ...