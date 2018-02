Fabbricini | Conte ct? Tutto è possibile

Panchina Italia - importanti indicazioni su Conte : l’annuncio di Fabbricini : Panchina Italia – L’Italia ha ufficializzato l’arrivo di Di Biagio in Panchina per le amichevoli contro Argentina ed Inghilterra, poi l’intenzione è quella di affidare la Panchina ad un big. Il commissario Roberto Fabbricini dà importanti indicazioni: “Conte? E’ vero che è stato riconfermato dal suo club col quale ha ancora un contratto di 18 mesi, ma siamo comunque molto attenti perchè tutto è possibile. Al ...

Fabbricini : 'Conte in Nazionale? Tutto è possibile' : La mia componente non è una componente politica, per cui va Tutto bene' . Così il commissario straordinario della Figc commentando il possibile accordo tra Urbano Cairo e Claudio Lotito per sbloccare ...

Fabbricini E MALAGÒ/ Costacurta ci prova per Conte - ma il tecnico vuole rimanere al Chelsea : FABBRICINI e MALAGÒ nuovi commissari di Figc e Lega Serie A: prende quota l’idea Ranieri come prossimo ct. Potrebbe essere l’allenatore del Nantes la prossima guida dell’Italia(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Calcio - Antonio Conte dice no all’Italia : “Ho un contratto con il Chelsea”. Roberto Mancini in pole position - Fabbricini : “Costacurta ha avviato i contatti” : Antonio Conte non sarà il nuovo CT dell’Italia. Un ritorno sulla panchina azzurra non è nei piani del pugliese che ha così dichiarato durante la conferenza stampa che precede l’incontro nel weekend: “Ho ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea e il mio desiderio è quello di rispettarlo. Costacurta è un mio amico, abbiamo giocato insieme nella Nazionale del 1994. Forse si è dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto con il ...

Fabbricini e Malagò/ I nuovi commissari di Figc e Lega Serie A : Costacurta vola da Conte : Fabbricini e Malagò nuovi commissari di Figc e Lega Serie A: prende quota l’idea Ranieri come prossimo ct. Potrebbe essere l’allenatore del Nantes la prossima guida dell’Italia(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 12:06:00 GMT)

Roberto Fabbricini - Commissario Figc/ Costacurta vice : “Ct? C'è Mancini - ma Conte ha fatto un miracolo...” : Roberto Fabbricini, Commissario Figc: chi è il nuovo uomo al comando del calcio italiano per sei mesi. Le ultime notizie sulla nomina del presidente del Coni, Giovanni Malagò(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:00:00 GMT)

Nazionale - Fabbricini : 'Il ct? Conte vuole tornare' : Siamo i migliori al mondo, come chef, allenatori e ricercatori siamo i migliori al mondo. Godiamoceli' . I NOMI - Conte, Mancini, Ancelotti, Ranieri: il nome del prossimo ct degli azzurri non ...

Figc - Costacurta : 'Il nuovo Ct tra i nomi usciti'. Fabbricini : 'In corsa Conte - Mancini - Ancelotti e Ranieri' : In Nazionale ha collezionato 59 presenze, realizzando due reti e laureandosi vice-campione del Mondo a Usa '94 con il suo maestro Sacchi. Nato a Jerago con Orago, in provincia di Varese, il 24 aprile ...