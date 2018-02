Ezpeleta controcorrente | In MotoGP le grid girl ce le teniamo

gazzetta

: RT @Gazzetta_it: Ezpeleta controcorrente 'Noi le grid girl le teniamo' - DaanCoppola : RT @Gazzetta_it: Ezpeleta controcorrente 'Noi le grid girl le teniamo' - Gazzetta_it : Ezpeleta controcorrente 'Noi le grid girl le teniamo' -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) La moto elettrica però è una serie che non si può scindere dalla: deve essere parte di questo mondo anche per la copertura tv, non si può staccare come ha fatto la Formula E, nemmeno in futuro.