Esplosione in un' azienda del Pavese | grave uno dei feriti

Esplosione in un'azienda del Comasco : ci sono feriti - uno è grave - : La deflagrazione in un silos ha provocato un incendio all'interno dello stabilimento Ecosfera, che si occupa dello smaltimento di rifiuti industriali, nei pressi del paese di Bulgarograsso. Il ...

Esplosione azienda chimica a Bulgarograsso/ Video - incendio nel Comasco : un operaio in codice rosso : Esplosione azienda chimica a Bulgarograsso: incendio nel Comasco, colpita la ditta Ecosfera che tratta rifiuti speciali, diversi feriti. Un operaio in codice rosso(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:33:00 GMT)

Lombardia - Esplosione con incendio in un’azienda di rifiuti speciali : 6 feriti : Un’esplosione che ha originato un incendio si è verificata nel primo pomeriggio all’interno della Ecosfera di Bulgarograsso (Como), azienda che tratta rifiuti speciali. Sei le persone soccorse dal 118, nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. Al momento sono al lavoro sul posto varie squadre dei vigili del fuoco. L’esplosione, avvertita anche a centinaia di metri di distanza, si è verificata in un silos che ha poi preso ...

Como - Esplosione in azienda rifiuti : sette feriti - allarme nube tossica : L'esplosione, avvertita anche a centinaia di metri di distanza, si è verificata in un serbatoio verticale e avrebbe coinvolto anche due serbatoi adiacenti. L'onda d'urto ha danneggiato alcune auto nel ...

Como : Esplosione in azienda rifiuti - monitorato 'rischio chimico' : Milano, 7 feb. (AdnKronos) - esplosione in un'azienda di trasformazione dei rifiuti nel comasco, a Bulgarograsso. Sarebbero, per ora, coinvolti un numero imprecisato di dipendenti della ditta ma, riferisce l'Areu, al momento sarebbero solo codici verdi. Prudenzialmente, è stata attivata una 'Unità d

Esplosione in un'azienda di trattamento per rifiuti : allarme "chimico" nel Comasco : Una violenta Esplosione ha coinvolto in un'azienda a Bulgarograsso in provincia di Como. Il boato, fortissimo, è stato udito a chilometri di distanza, in tutti i Comuni limitrofi e non solo. L'...

Esplosione in un'azienda chimica del Comasco - coinvolti operai : Il 118: "Non si sa ancora il numero, ma per ora si tratta soltanto di codici verdi". Allarme sui social: "Botto tremendo a Bulgarograsso"