Esplosione in un' azienda del Comasco | operai feriti

C'è stata un'Esplosione in un'azienda chimica a Bulgarograsso (Como) - otto persone sono state ferite : Oggi pomeriggio c'è stata un'esplosione in un'azienda chimica di Bulgarograsso, in provincia di Como. È avvenuta in un capannone di Ecosfera, azienda che lavora nel settore dei solventi. Secondo il Corriere della Sera sono rimaste ferite otto persone, due in

Esplosione in un'azienda del Comasco : Il serbatoio di un'azienda chimica di Bulgarograsso (Como), specializzata nel trattamento di rifiuti industriali, è esploso ferendo alcuni operai, portati in codice rosso rispettivamente al Sant'Anna di Como, all'ospedale di Legnano e all'ospedale di Varese. L'incidente si è verificato alla ditta Ciresa, dove al momento dello scoppio si trovavano 33 persone, in gran parte lievemente intossicate. Oltre a quelli più gravi, ...

Como - Esplosione in azienda rifiuti : è allarme nube tossica : Como, esplosione in azienda rifiuti: è allarme nube tossica Dopo lo scoppio si è sviluppato un rogo. L'azienda regionale di emergenza Areu è subito intervenuta con l'Unità di decontaminazione

Bulgarograsso - Esplosione in un’azienda chimica : otto feriti - case evacuate Foto : Il boato attorno alle 14 di mercoledì, nel capannone della Ecosfera, ditta che si occupa di solventi. Attivata unità di decontaminazione per il rischio chimico. Le persone residenti nella zona più vicina al capannone sono state evacuate

Como, esplosione in azienda rifiuti: è allarme nube tossica

Esplosione in un'azienda di Bulgarograsso - Como - : ci sono feriti | : La deflagrazione in un silos ha provocato un incendio all'interno dello stabilimento Ecosfera, che si occupa dello smaltimento di rifiuti industriali. Il bilancio provvisorio è di una persona in ...

