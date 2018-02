Esplosione con incendio in una azienda nel Comasco | diversi feriti | tre sono gravi 

Lombardia - Esplosione con incendio in un’azienda di rifiuti speciali : 6 feriti : Un’esplosione che ha originato un incendio si è verificata nel primo pomeriggio all’interno della Ecosfera di Bulgarograsso (Como), azienda che tratta rifiuti speciali. Sei le persone soccorse dal 118, nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. Al momento sono al lavoro sul posto varie squadre dei vigili del fuoco. L’esplosione, avvertita anche a centinaia di metri di distanza, si è verificata in un silos che ha poi preso ...

Lombardia - Esplosione con incendio in un’azienda di rifiuti speciali : 6 feriti : Un’esplosione che ha originato un incendio si è verificata nel primo pomeriggio all’interno della Ecosfera di Bulgarograsso (Como), azienda che tratta rifiuti speciali. Sei le persone soccorse dal 118, nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. Al momento sono al lavoro sul posto varie squadre dei vigili del fuoco. L’esplosione, avvertita anche a centinaia di metri di distanza, si è verificata in un silos che ha poi preso ...

TICKER - Esplosione FINALE/ Info streaming e trama del film su Rete 4 con Steven Seagal (oggi - 3 febbraio 2018) : TICKER - ESPLOSIONE FINALE, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast: Steven Seagal, Tom Sizemore e Dennis Hopper, alla regia Albert Pyun. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 20:30:00 GMT)

Ticker - Esplosione finale/ Trama e curiosità del film Rete 4 con Steven Seagal (oggi - 3 febbraio 2018) : Ticker - esplosione finale, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast: Steven Seagal, Tom Sizemore e Dennis Hopper, alla regia Albert Pyun. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 18:08:00 GMT)

TICKER - Esplosione FINALE/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi - 3 febbraio 2018) : TICKER - ESPLOSIONE FINALE, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast: Steven Seagal, Tom Sizemore e Dennis Hopper, alla regia Albert Pyun. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:20:00 GMT)

Esplosione dei vulcanelli - due condanne per la morte dei fratellini : I bambini di 7 e 9 anni, erano in gita con il padre nella riserva naturale Macalube di Aragona il 27 settembre del 2014. Condannati il direttore e l'operatore del sito

Esplosione in kartodromo nel Milanese : tre feriti di cui due in gravi condizioni : Esplosione in kartodromo nel Milanese: tre feriti di cui due in gravi condizioni Esplosione in kartodromo nel Milanese: tre feriti di cui due in gravi condizioni Continua a leggere L'articolo Esplosione in kartodromo nel Milanese: tre feriti di cui due in gravi condizioni sembra essere il primo su NewsGo.

Esplosione al kartodromo : tre feriti - due in gravi condizioni : Una forte Esplosione si è verificata al kartodromo di via Eugenio Curiel a Rozzano (Milano) nella mattinata di domenica 14 gennaio. Ci sono tre feriti, due in gravi condizioni. L'...

Esplosione in kartodromo nel Milanese : tre feriti di cui due in gravi condizioni : Esplosione in kartodromo nel Milanese: tre feriti di cui due in gravi condizioni L’Esplosione sarebbe stata causata una bombola situata in una casupola. Sono tre, due delle quali in condizioni molto gravi, le persone ustionate: tutte ricoverate in rianimazione e intubate. Continua a leggere L'articolo Esplosione in kartodromo nel Milanese: tre feriti di cui due in gravi condizioni sembra essere il primo su NewsGo.

Esplosione a Val della Meta - si aggravano le condizioni del 50enne. Scoppio forse innescato da una sigaretta : Nella notte le sue condizioni sono peggiorate e adesso è in rianimazione presso l'ospedale le Scotte di Siena. E' in coma il 50enne che ieri è rimasto travolto dall'Esplosione avvenuta nella sua ...

Petrolio ai massimi da tre settimane con l'Esplosione dell'oledotto in Libia : MILANO - Si impenna a New York il prezzo del Petrolio. I future sul Wti con consegna a febbraio salgono nel pomeriggio dell'1,16% a 59,64 dollari, ai massimi da tre settimane. Pesa l'incidente ...

Esplosione gas in Austria accende le polemiche. Emiliano contro Calenda : (Teleborsa) - L'Esplosione avvenuta in un impianto di distribuzione in Austria accende anche la miccia delle polemiche. Il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, non perde occasione per ...

Esplosione gas in Austria accende le polemiche. Emiliano contro Calenda : L' Esplosione avvenuta in un impianto di distribuzione in Austria accende anche la miccia delle polemiche . Il Governatore della Puglia, Michele Emiliano , non perde occasione per bacchettare il ...

Esplosione a New York - l'attentatore è un ex tassista : "Ho agito per vendetta per i raid di Israele contro Gaza" : A Manhattan torna la paura. E stavolta poteva essere davvero una strage, se non fosse stato per un ordigno difettoso. Un tubo-bomba 'fai da tè indossato da un aspirante kamikaze, esploso...