Esplorazione Spaziale | il lancio di Falcon Heavy di SpaceX è una svolta storica | la sana

(Di mercoledì 7 febbraio 2018), il nuovo, grande razzo della, è partito per il suo primo volo, portando con sé una macchina sportiva destinata a compiere un viaggio senza fine fino a Marte.è il razzo più potente in uso oggi, raddoppiando la spinta al decollo dei suoi concorrenti più vicini. Per, l’azienda aeroprivata guidata de Elon Musk, è stato un test trionfale per il nuovo e grande razzo progettato per trasportare satelliti di grandi dimensioni, così come attrezzature sulla luna, su Marte e verso altri punti remoti. Una macchina sportiva rossa, realizzata da Tesla, altra azienda di Musk, ha rappresentato un insolito carico, chiuso all’interno di una copertura protettiva per il. I tre booster e i 27 motori hanno rombato presso il Kennedy Space Center, mentre migliaia di persone osservavano l’evento da spiagge, ponti e strade nei dintorni, ingorgando le ...