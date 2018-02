Equitazione | Italia in cerca di punti

Equitazione - Salto Ostacoli : i convocati dell’Italia per CSIO 5* di Abu Dhabi : Tutto pronto per il CSIO 5* di Abu Dhabi (UAE) di Salto Ostacoli, che sarà in scena dal 14 al 17 febbraio prossimi. La FISE ha scelto gli azzurri che saranno al via della manifestazione negli Emirati. Questi i convocati azzurri: l’agente Fiamme Oro Luca Coata (Crandessa); il caporal maggiore Simone Coata (Dardonge o Luce Luce); il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Caspar 232); Luca Maria Moneta (Connery). Per quanto riguarda il ruolo di capo ...

Equitazione - i convocati dell’Italia per il CSI5* di Basilea : Gaudiano - Moneta e Zorzi per il colpaccio nella grande classica : Basilea è pronta per ospitare il prestigiosissimo CSI5* di salto a ostacoli e l’Italia non mancherà a uno degli appuntamenti più tradizionali per quanto riguarda l’Equitazione: nella località svizzera ci presenteremo con alcune delle nostre migliori carte con l’obiettivo di ottenere un risultato di prestigio in linea con le ottime prestazioni esibite nella passata stagione. Schiereremo Emanuele Gaudiano (che avrà a disposizione ...

Equitazione - il 2018 sarà un anno chiave per l’Italia. Dimostrare che la crescita era frutto di programmazione e non casualità : Campioni o meteore? Il 2018 fornirà la risposta al quesito che si pongono tutti gli appassionati italiani di Equitazione, increduli nell’assistere all’improvvisa esplosione di Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, due straordinari talenti che in pochi mesi si sono trasformati in fenomeni mondiali, facendo incetta di vittorie in giro per il globo terrestre. L’anno che sta per concludersi è stato strepitoso per i colori azzurri, ...

Equitazione - Italia mai così in alto da decenni. Che il 2017 non resti un caso isolato : ora serve consolidarsi : Un’Italia bella da impazzire. Il Salto Ostacoli si è tinto nuovamente d’azzurro dopo decenni di anonimato grazie alle straordinarie imprese di due autentici fuoriclasse, Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, che hanno rinverdito i fasti dei fratelli Piero e Raimondo D’Inzeo, facendo sventolare il tricolore sul podio in giro per il mondo intero. La crescita esponenziale dei due talentuosi cavalieri Italiani non è stata certo casuale. ...

Equitazione - Salto Ostacoli – Top Ten Final 2017 : Lorenzo De Luca sarà al via. Prima volta storica per un italiano : Lorenzo De Luca parteciperà alla Top Ten Final di Salto Ostacoli 2017 di Ginevra. sarà una Prima volta storica non solo per lui, ma anche per l’Italia in generale: mai infatti, un atleta azzurro aveva partecipato alle Finali riservate ai migliori dieci cavalieri al mondo sin dal loro anno di debutto, il 2001. L’aviere scelto dell’Aeronautica Militare sarà in campo in occasione del CSI5* di Ginevra, tappa del Rolex Grand Slam, ...

Equitazione - Europei : la Germania perde un argento - l'Italia conquista il bronzo : Squalificata la Germania del completo, sale sul podio l'Italia che conquista il bronzo agli Europei di Strzegom in Polonia. La squadra tedesca è stata sanzionata per il ritrovamento della molecola di ...

Equitazione - Europei completo 2017 : PAZZESCA ITALIA! Arriva il bronzo postumo dopo la penalizzazione alla Germania! : L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2017 di Equitazione! La lieta notizia Arriva a quattro mesi di distanza dalla rassegna continentale che si è disputata a Strzegom (Polonia): gli azzurri salgono sul terzo gradino del podio nel concorso completo grazie alla squalifica della Germania, inflitta dalla FISE a causa della positività del cavallo Samourai Du Thot montato da Julia Krajewski. La formazione teutonica perde ...