Empoli | Brighi | ' Qua ci si diverte a giocare a calcio'

calciomercato

: Empoli Calcio Dopo Brighi si ferma anche Krunic: le sue condizioni sono da valutare #empolifc - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Dopo Brighi si ferma anche Krunic: le sue condizioni sono da valutare #empolifc - Dalla_SerieA : Empoli Calcio Brighi ai box: è a rischio per l’Ascoli. Le ultime da casa Empoli - - TUTTOB1 : Empoli, Brighi: 'Squadra tecnica, ci divertiamo a giocare a calcio' -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Matteo, nuovo centrocampista dell', in rete contro il Palermo, parla a Sky Sport della nuova avventura in Toscana: 'In settimana le indicazioni del mister sono chiare, lavoriamo tanto per cercare il possesso palla. Avere campioni in squadra aiuta tanto, il lavoro è ...