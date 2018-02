Embrace di Empatica è il primo smartwatch al mondo approvato dalla FDA per l’uso in

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) La Food and Drug Administration (FDA), l’ente che in USA regola i prodotti alimentari e farmaceutici, per la prima volta ha dato il via libera per l’utilizzo di unoin neurologia: ad ottenere questo primato è, il dispositivo che permette di monitorare i pazienti affetti da epilessia realizzato da, la società italiana che progetta e sviluppa i più piccoli e precisi wearable device alper il rilevamento di segnali fisiologici nella vita quotidiana. Un riconoscimento importante per il team di, il cui CEO, Matteo Lai, dal 2016 è uno degli imprenditori supportati da Endeavor Italia, la principale associazione non profit che seleziona imprenditori ad alto potenziale (scale up) e li aiuta a scalare a livello mondiale. Il dispositivo da polso– lanciato nel 2015 con una campagna di crowdfunding e disponibile sul mercato dal 2016 ...