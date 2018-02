ELEZIONI Senza i numeri si torna al voto | cosa nasconde l' ultimo trucco di

ELEZIONI : dopo Macerata dibattito politico senza argomenti : I fatti di Macerata hanno riacceso i toni della campagna elettorale, ma non si parla più di tasse, diritti e lavoro. Puntare sulla cronaca rende di più

RENZI - ELEZIONI 2018/ “Berlusconi ha ragione - senza maggioranza si torni al voto. Cambiamo insieme Dublino” : Matteo RENZI, "Berlusconi ha ragione, senza maggioranza alle ELEZIONI si torni subito al voto": il segretario Pd apre al leader di Forza Italia, "Cambiamo insieme gli accordi di Dublino"(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 13:55:00 GMT)

ELEZIONI - Renzi : d’accordo con Berlusconi - senza numeri si torni al voto : Elezioni, Renzi: d’accordo con Berlusconi, senza numeri si torni al voto Elezioni, Renzi: d’accordo con Berlusconi, senza numeri si torni al voto Continua a leggere L'articolo Elezioni, Renzi: d’accordo con Berlusconi, senza numeri si torni al voto sembra essere il primo su NewsGo.

ELEZIONI - Renzi 'D accordo con Berlusconi - senza numeri si torni al voto' : Quello che è accaduto è stato buttato in politica da tutti, io invece ho cercato di abbassare i toni. I responsabili della morte di Pamela devono essere assicurati alla giustizia. Traini lo definisco ...

Effetto banderuola sulle ELEZIONI Senza un partito tre italiani su 10 : Piuttosto, cresce una vicinanza disincantata e, soprattutto, un atteggiamento negoziale verso l'offerta politica. Ciò si spiega osservando lo svolgersi di una campagna elettorale questa volta più che ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ M5s primo partito “senza numeri” : Di Maio è pronto alle Larghe Intese? : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: ultime notizie e analisi, M5s primo partito ma senza maggioranza. Che fare? Di Maio tra Larghe intese e opposizione(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:13:00 GMT)

"Basta col gioco d'azzardo senza regole" : l'appello ai candidati alle ELEZIONI : C'è un dato su tutti a riassumere la propensione degli italiani al gioco: in Italia si vendono 3.600 gratta e vinci al minuto, come ci spiegava Filippo...

Per Nomura le ELEZIONI italiane sono 'un evento senza code' : Dal report si apprende inoltre che un notevole impulso all'economia potrebbe arrivare da un pacchetto di stimolo fiscale sebbene la sua realizzazione è giudicata improbabile come le riforme a favore ...

ELEZIONI - facciamo uno scherzetto al Palazzo : votiamo solo chi si candida senza il paracadute del proporzionale : La legge elettorale è così perfida e ingannevole da far apparire il Porcellum almeno sincero. Era una legge sporca fin dal nome. Il Rosatellum all’apparenza sembra aperto alla rappresentazione politica della società dosando proporzionale e maggioritario, nei fatti realizza un mercato delle vacche ancora più indegno del precedente. Liste non solo bloccate, potere assoluto ai capi partito e in più la certezza che una maggioranza non ci sarà. E ...

Sondaggi ELEZIONI 2018/ M5s primo partito senza maggioranza : cosa fare? "Rimanga all'opposizione" : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, centrodestra al 37% ma cala la Lega di Salvini. Di Maio non stacca Pd.

ELEZIONI - Berlusconi : “La sfida è tra destra e M5S. La sinistra è una scatola vuota senza progetti” : “La sfida è tra la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle, perché la sinistra si è tirata indietro dalla sfida elettorale per suo conto. L’avversario non è più la sinistra ma i partiti populisti, in tutta Europa, e in Italia c’è una situazione uguale. La sinistra mi fa pensare a una scatola vuota di progetti, di idee e di anima. Il Movimento 5 Stelle, invece, non è un partito democratico, ma è una setta”. ...

ELEZIONI 2018 - casse dei partiti vuote. Al voto senza soldi : Vari tra loro i costi dei sondaggi, che dipendono dal tipo di contratto che la singola forza politica ha con l'istituto di ricerca (se un singolo sondaggio, se uno di una serie, su quanti ...

Scrutatori per le prossime ELEZIONI - domande entro il 31 gennaio. Priorità a chi è senza lavoro - : ... a causa dell'attuale crisi socio-economica, vivono una condizione di disagio sociale e di difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. 'Abbiamo voluto offrire supporto dichiara l'assessore Sergio ...