Elezioni | i migliori e i peggiori comunicatori della campagna elettorale

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Manca un mese al voto e questasi sta rivelando come previsto una delle più acceseseconda Repubblica. Vediamo chi, fra i leader dei maggiori partiti, si sta muovendo meglio a livello di comunicazione e chi invece sta deludendo. Iniziamo da leadercoalizione in testa nei sondaggi, il centrodestra. Berlusconi ha una croce che fisicamente non riesce più a portare, quella di essere l’unico grande comunicatore del centrodestra. Affaticato ha dovuto interrompere la. Ha però dichiarato di stare benissimo. Questo è abbastanza normale in, il fatto di nascondere un malore non è una novità. Lo hanno fatto Hillary Clinton recentemente e pure Kennedy all’epoca. Insi nasconde la malattia perché gli elettori non gradiscono votare per qualcuno che potrebbe essere poco lucido in momenti cruciali oppure non arrivare vivo a ...