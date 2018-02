Elezioni | Grasso | ' L' intesa Berlusconi-Renzi sul voto la dice lunga'

Elezioni - Grasso : “Berlusconi vuole un nuovo condono? È un’idea criminale” : “È veramente criminale costruire tutto sull’illegalità. Niente più condoni”. Così il leader di LeU Pietro Grasso commenta le parole di Berlusconi sull’ipotesi di un nuovo condono a margine della presentazione del piano Verde. “È l’idea dell’illegalità che diventa condonata, come quando chi evade le tasse viene giustificato perché le tasse sono alte”, aggiunge L'articolo Elezioni, Grasso: ...

Sanremo 2018 e la politica : sotto Elezioni Fiorello e il Festival piace ai leader. Twittano Renzi - Di Maio e anche Grasso : Il mondo della politica lo segue eccome il Festival di Sanremo, specie in questa fase pre-elezioni e specie quando in scena c'è un ciclone che si chiama Fiorello, il quale stasera non ha mancato di prenderla di mira la politica stessa. E le reazioni a mezzo social non si sono fatte attendere. Il segretario del Pd Matteo Renzi per esempio ha twittato che Fiorello "ha già vinto lui. #Fiorello superstar. Oggettivamente il numero ...

Elezioni - Grasso vs Pd : “C’è chi si prepara a governare con la destra - noi no. Referendum post-voto? No - abbiamo i delegati” : Con le Elezioni del 4 marzo ormai all’orizzonte, il derby a sinistra tra Pd e Liberi e uguali continua tra attacchi incrociati. “Spetta a noi tenere alti i valori della sinistra e del centrosinistra in questo paese. Altri si preparano per un futuro di alleanze con la destra, noi no”, ha attaccato Pietro Grasso, presentando a Roma i candidati del Lazio di Leu. E ancora: “Il Pd ha dilapidato un patrimonio di consensi al ...

Elezioni - Grasso contro il M5s : “Inetti? No - sembrano nemici dei deboli. Lo dimostra la loro idea di Roma” : “M5s inetti? No, sembrano nemici dei deboli. Lo dimostra la loro idea di Roma“. Dal palco del Teatro Eliseo a Roma, per la presentazione dei candidati del Lazio di Liberi e Uguali, ad attaccare i 5 Stelle è stato il leader Pietro Grasso. “A Roma il piano freddo, nato per aiutare i senza fissa dimora, è stato un fallimento”, ha attaccato L'articolo Elezioni, Grasso contro il M5s: “Inetti? No, sembrano nemici dei ...

Elezioni - Grasso : “Di Maio? Inaffidabile - ha posizioni ondivaghe. Mio modello? Piersanti Mattarella” : “Il mio modello? E’ Piersanti Mattarella“. Sono le parole pronunciate a L’Aria che Tira (La7) da Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, che spiega: “Mi sono occupato delle indagini dell’omicidio di Piersanti Mattarella, che fu ucciso nel 1980 a Palermo. Ero un giovane magistrato e ho compreso come doveva essere il politico: il politico è dotato di competenza, efficienza, lungimiranza strategica, deve ...

Elezioni 2018 - Prodi stronca Leu : "Non siete unitari". Ira di Grasso : Roma, 31 gennaio 2018 - Ieri, Matteo Renzi , dopo giorni di buriana, ha tirato il fiato. Di mattina si legge l'intervista rilasciata al Foglio in cui paragona «l'amico Paolo» , Gentiloni, a «una ...

Elezioni - Prodi : “Voterò il centrosinistra. Liberi e uguali non è per l’unità”. Grasso : “Siamo divisi per colpa di Renzi” : Sei mesi dopo aver spostato la sua tenda dal terreno del Pd, Romano Prodi la rimonta vicino al partito di Matteo Renzi. Un assist inaspettato, quello del Professore, che intercettato da Affari Italiani dice: “Liberi e uguali non è per l’unità del centrosinistra. Punto“. Il segretario dem e “il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l’unità del centrosinistra”, aggiunge l’ex ...

Elezioni - Grasso : “Il Pd perde perché ha cambiato volto. Spetta a noi tenere alti i valori di sinistra” : “È successo quello che avevamo previsto: il PD ha cambiato volto. Spetta a noi tenere alti i valori della sinistra e del centrosinistra. Altri hanno programmi diversi, si preparano per un futuro di alleanze con la destra. Noi no”. Lo scrive su twitter il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso. L'articolo Elezioni, Grasso: “Il Pd perde perché ha cambiato volto. Spetta a noi tenere alti i valori di sinistra” proviene da ...

Grasso : Elezioni come un flipper - e' contro la Costituzione : Roma, 25 gen. (askanews) 'Io sono per un rapporto tra elettore, eliggendo e eletto diretto. Sono per il proporzionale. Invece con questa legge elettorale è una specie di flipper, non si sa bene chi si ...

Elezioni - Grasso : 'Mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo' : "Ho in progetto di candidarmi sul plurinominale a Roma e a Palermo. Sul maggioritario vedremo". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso, candidato premier di Liberi e Uguali. "Cercheremo di ...

Elezioni politiche - Pietro Grasso : 'Mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo' : TORINO, 21 GEN - 'Stiamo lavorando sulle liste, e chiuderemo entro i termini, io ho in progetto di candidarmi sul plurinominale a Roma e a Palermo. Sul maggioritario vedremo'. Così il presidente del ...

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 : Di Maio ‘boom’ col 29% - Lega in calo - Grasso supera Meloni : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto Elezioni 2018: ultime notizie, Di Maio vola al 29%, calano Pd e Lega mentre Grasso batte Fratelli d'Italia(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 02:09:00 GMT)

Elezioni Lazio - l’annuncio di Piero Grasso : “Liberi e Uguali sosterrà la candidatura di Nicola Zingaretti a governatore” : L’accordo nel Lazio tra Pd e LeU è a un passo. Dopo l’apertura degli scorsi giorni, la conferma è arrivata dopo l’incontro tra il leader di Liberi e Uguali, Piero Grasso, e il candidato dem Nicola Zingaretti. Ma l’intesa non piace a Civica Popolare, che critica la stretta di mano e chiede un “segnale di chiarezza” al Pd e agita lo spettro di uno strappo a livello nazionale. Il via libera all’appoggio al ...

Elezioni Lazio - Grasso appoggia Zingaretti. "Svolta a sinistra" : Insieme abbiamo verificato che esistono le condizioni per una convergenza politica e programmatica su sanità, trasporti e lavoro. Continueremo a lavorare nelle prossime ore e nei prossimi giorni per ...