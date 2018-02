Elezioni | Calenda | “Salvini e Di Battista? Fanno i cialtroni sulla pelle degli operai coi

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia Ministri - Franceschini giù dal podio : Minniti e Padoan super - out Calenda : Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: Ministri, top 5 Fiducia con Franceschini giù dal podio e crescita per Padoan e Minniti(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 02:30:00 GMT)

Alitalia - Calenda : obiettivo accordo prima delle Elezioni : Roma, 29 gen. , askanews, - Il governo punta a concludere la gara per la vendita di Alitalia prima delle elezioni. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ai microfoni di Radio ...

Telecom - Calenda : decisione su multa prima delle Elezioni : Teleborsa, - L'eventuale sanzione a Telecom Italia per l'infrazione delle regole riguardanti la golden power arriverà prima delle elezioni del 4 marzo. Lo assicura il ministro dello Sviluppo economico,...

Elezioni - Salvini : ‘Da premier metterò i dazi come Trump’. Calenda : ‘Idea fessa e irrealizzabile - li decide l’Ue’ : “dazi a protezione del made in Italy pur di difendere i lavoratori e gli imprenditori italiani”, sul modello di quanto deciso da Trump per le importazioni di alcuni prodotti cinesi. La proposta arriva dal leader della Lega, Matteo Salvini, la cui idea è che se “vuoi licenziare in Italia, produrre sottocosto all’estero e rivendere in Italia”, allora “paghi il 50% di tasse in più”. Il tutto, ha annunciato il ...

Elezioni - Calenda : di nuovo ministro? Dipende da quale governo : Roma, 24 gen. (askanews) - Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, sarebbe disposto a ripetere la sua esperienza in un futuro governo di larghe intese solo nel caso in cui dovesse ...

Elezioni 2018 - il ticket Pd è Renzi-Calenda. Intesa dopo il grande gelo : ... ma quando si condividono i contenuti", esemplifica Calenda, la cui strategia grandangolare appare animata da molteplici ambizioni e poderose sponde: dal titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan, con ...

Elezioni : Renzi - Calenda e Gori a Milano. Leader Pd : 'M5S incompetenza elevata a orgoglio' : "Siamo in un tempo in cui se a uno non torna un bilancio con la penna mette 5 milioni in più. È un tempo bellissimo per la politica ma da qui al 4 marzo c'è da vincere contro i 5 stelle, l'...

Elezioni 2018 - Calenda : "Grasso? Su tasse universitarie proposta alla Trump" : Mi piace gestire, anche secondo una visione politica, ma vorrei mettere al riparo queste crisi (aziendali) dalla campagna elettorale , se me ne sto fuori diventa più semplice per tutti". Il ministro ...

Ministro Calenda vs Matteo Renzi/ “Abolire il Canone Rai? Presa in giro del Pd ai cittadini verso le Elezioni” : Il Ministro Carlo Calenda contro Matteo Renzi: "abolire il Canone Rai? Una Presa in giro per i cittadini verso le Elezioni 2018". Ecco cosa succede, tra privatizzazioni e campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:40:00 GMT)