EA | FIFA 19 potrebbe includere anche il campionato cinese

FIFA 18 : TOTW 21 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo Fifa 18: TOTW 21 Predictions: ecco ...

FIFA 18 : TOTW 21 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo ...

FIFA 18 : TOTW 20 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo Fifa 18: TOTW 20 Predictions: ecco ...

FIFA 18 : TOTW 19 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Debutta da questa settimana una nuova rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 […] L'articolo Fifa 18: TOTW 19 Predictions: ...

FIFA 18 Winter Upgrades : cosa sono i Ratings Refresh? Quali giocatori potrebbero ricevere l’upgrade? : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! cosa sono i Winter Upgrades/Ratings Refresh? Come molti sapranno infatti ogni anno Electronic […] L'articolo Fifa 18 Winter Upgrades: cosa sono i Ratings Refresh? ...

FIFA 18 Winter Upgrades : cosa sono i Ratings Refresh? Quali giocatori potrebbero ricevere l’upgrade? : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! cosa sono i Winter Upgrades/Ratings Refresh? Come molti sapranno infatti ogni anno Electronic […] L'articolo Fifa 18 Winter Upgrades: cosa sono i Ratings Refresh? ...