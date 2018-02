Dubai Tour | festa doppia per Viviani | sprint vincente nel giorno del compleanno

Dubai Tour - festa doppia per Viviani : spint vincente nel giorno del compleanno : ROMA - festa doppia per Elia Viviani al Dubai Tour . Il velocista della Quick Step Floors ha vinto, nel giorno del suo ventinovesimo compleanno , la seconda tappa della corsa araba, 190 km da Skydive ...

VIDEO Dubai Tour 2018 : Elia Viviani vince in volata la seconda tappa - gli Highlights : Elia Viviani, con il successo nella seconda tappa del Dubai Tour 2018, ha ottenuto la vittoria numero due della stagione, primo anno con la QucikStep-Floors, squadra in cui di fatto è stato chiamato al difficile ruolo di prendere il posto del tedesco Marcel Kittel. Già nel mese di gennaio, il veronese aveva vinto a Victor Harbor la terza frazione del Tour Down Under, mentre oggi si è imposto con una splendida volata a Ras al Khaimah davanti ...