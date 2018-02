Dubai Tour | a Viviani la seconda tappa

Ciclismo - Dubai Tour : Viviani vince in volata la seconda tappa : TORINO - Elia Viviani , Quick-Step, ha vinto in volata la seconda tappa del Dubai Tour , la Dubai-Ras Al Khaimah di 190km, precedendo sul traguardo l'olandese Dylan Groenewegen , vincitore della ...

Dubai Tour 2018 : Elia Viviani esulta nel giorno del compleanno - sprint vincente nella seconda tappa : Regalo di compleanno migliore non poteva esserci: spegne le 29 candeline nel modo perfetto Elia Viviani (Quick-Step Floors) che riesce a trionfare allo sprint nella seconda tappa del Dubai Tour, partita da Skydive Dubai e giunta a Ras al Khaimah. Il campione olimpico dell’omnium, nonostante una foratura a 25 chilometri dal traguardo, è riuscito a battere tutti i rivali sfruttando anche il lavoro della squadra (strepitoso soprattutto ...

Dubai Tour 2018 : Dylan Groenewegen vince la prima tappa - Elia Viviani terzo. Esordio di Vincenzo Nibali : Dylan Groenewegen è il vincitore della prima tappa del Dubai Tour 2018, la Nakheel Stage, 167 chilometri sostanzialmente pianeggianti con arrivo ormai classico di questa corsa al Palm Jumeirah. Sul podio l’azzurro Elia Viviani, terzo. Svolgimento classico di questa prima frazione: Daniel Teklehaimanot (Cofidis), Andrew Fenn (Aqua Blue Sport), Mohammed Al Mansoori (UAE Emirates), Nathan Van Hooydonck (Bmc) e Charles Planet (Novo Nordisk) ...

Dubai Tour 2018 : percorso e info tappe in tv - Vincenzo Nibali al via Video : Da martedì 6 a sabato 10 febbraio, negli Emirati Arabi Uniti, si terra' la quinta edizione del #Dubai Tour, breve corsa a tappe [Video]nel deserto inserita nel calendario UCI Asian Tour 2018. Il percorso, di 851 km complessivi, prevede tanta pianura con quattro delle cinque frazioni che costituiscono la corsa dedicate alle ruote veloci, e una su misura per i ciclisti con altre caratteristiche: collinare ai piedi delle montagne Hajar con arrivo ...

Dubai Tour - anteprima con corridori e orari tv Video : Primo appuntamento per il #Ciclismo nella trasferta in Medio Oriente. Il Dubai Tour è la prima delle tre corse in programma nel mese di febbraio [Video]nella penisola arabica. Cancellato il Tour of Qatar, sono rimaste invece Dubai, Oman e Abu Dhabi ad occupare una dietro l’altra le prossime settimane di ciclismo. Il #Dubai Tour è una corsa dalle caratteristiche ben precise: è una gara per velocisti, con solo un arrivo su un muretto di qualche ...