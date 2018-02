Dopo l' accordo | Schulz lascerà la guida dei socialdemocratici

Ponte sullo Stretto e la coalizione delle “larghe imprese”. Berlusconi 17 anni Dopo : “Priorità”. E il Pd ora è d’accordo : Prima cosa da fare per la Sicilia: il Ponte sullo Stretto. Berlusconi è tornato per davvero, con il pacchetto all-inclusive e dentro c’è anche la mega-infrastruttura che dovrebbe collegare Reggio Calabria a Messina. Nel frattempo c’è chi ha voluto portare avanti la sua eredità durante i governi delle intese medio-larghe di questi anni: Angelino Alfano e, soprattutto, Renzi e i renziani. Ma ora Berlusconi si riprende quello che è ...

Ponte sullo stretto - Berlusconi ci riprova 17 anni Dopo : “Priorità per la Sicilia”. E questa volta il Pd è d’accordo : Prima cosa da fare per la Sicilia: il Ponte sullo stretto. Berlusconi è tornato per davvero, con tutto il pacchetto all-inclusive. Nel frattempo c’è chi ha voluto portare avanti la sua eredità durante i governi delle intese medio-larghe di questi anni: Angelino Alfano e, soprattutto, Renzi e i renziani. Ma ora Berlusconi si riprende quello che è suo: “Serve un grande piano per il sud, soprattutto per le infrastrutture – dice a ...

Arsenal - rinnovo record per Ozil : il VIDEO-tributo Dopo l’accordo : Nelle ultime settimane sono state tante le voci su un possibile addio all’Arsenal da parte di Ozil, tante le big che avevano messo gli occhi sul calciatore dei Gunners. Adesso la svolta nelle ultime ore, Ozil ha rinnovato il suo contratto ed è diventato il calciatore più pagato della storia del club, guadagnerà 350mila sterline a settimana al lordo, accordo fino al 2021. Un colpo veramente importante per l’Arsenal che punta a ...

Di Maio : Dopo il voto - senza accordo sui temi si torna alle urne : Di Maio: dopo il voto, senza accordo sui temi si torna alle urne “Non vedo incastri Pd-Fi o Fi-Lega-Fdi, perché insieme non fanno in 51%” Continua a leggere L'articolo Di Maio: dopo il voto, senza accordo sui temi si torna alle urne sembra essere il primo su NewsGo.

Di Maio : Dopo il voto - senza accordo sui temi si torna alle urne : "Oggi siamo attorno al 30% con un potenziale fino al 35%, abbiamo un Pd attorno al 20% e un centrodestra che è attorno al 35% ma con una battuta di arresto dovuta al fatto che FI e Lega si scambiano i ...

Beppe Sala : “Fatico ad andare d’accordo con Renzi. Dopo il referendum gli consigliai di saltare un giro” : “Io ho fatto fatica e faccio fatica ad andare d’accordo con Renzi perché gli chiederei di essere diverso e più coinvolgente”. Il sindaco di Milano Beppe Sala, quello che dal segretario venne scelto andando anche incontro a molte critiche dentro il partito, segna la distanza dal leader del Partito democratico. Non che ci fosse bisogno di ribadire la freddezza tra i due, ma intervistato da Lilli Gruber a “Otto e mezzo” su ...

Wall Street cauta Dopo accordo Senato su shutdown : Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, dopo i record aggiornati la vigilia e, all'indomani del voto da parte del Congresso USA allo sblocco dello shutdown con una proroga che durerà tre ...

MOBY PRINCE/ Il disastro 26 anni Dopo : l'accordo segreto per mettere tutto a tacere e la nebbia che non c'era : MOBY PRINCE: a 26 anni dal disastro emerge una versione più vicina alla verità storica. Le due compagnie coinvolte si accordarono a due mesi dalla tragedia per mettere tutto a tacere.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:02:00 GMT)

Moby Prince - l’accordo tra le compagnie due mesi Dopo il disastro che mise il silenziatore all’inchiesta : E’ stato il più grave disastro della marineria italiana nel dopoguerra. Eppure due mesi dopo la collisione tra il Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo, a Livorno, gli armatori e le loro assicurazioni si erano già messi d’accordo per non farsi la guerra. Un’intesa utile a “non attribuirsi reciproche responsabilità” come dice la relazione conclusiva della commissione d’inchiesta del Senato sul disastro. Un ...

Accordo negli Usa : Dopo tre giorni di 'shutdown' il Governo americano riapre (per ora) : Al terzo giorno di blocco delle attività federali non essenziali - e prima di reali danni all'economia e alla credibilità di Washington

Grecia - accordo Eurogruppo su aiuti ma 6 - 7 miliardi Dopo riforme : L'Eurogruppo ha raggiunto un accordo politico sulla conclusione della terza revisione del programma di aiuti della Grecia, che spiana la strada ai 6,7 miliardi che saranno versati in due tranche, ma ...

Accordo negli Usa : Dopo tre giorni di “shutdown” il Governo americano riapre (per ora) : L’opposizione democratica ha sbloccato l’approvazione di una nuova misura temporanea di budget. In cambio ha ottenuto dai leader repubblicani la promessa di affrontare il problema dell’immigrazione entro gli inizi di febbraio e, in mancanza di ampi compromessi, di portare al voto la legalizzazione dei Dreamers, gli 800mila clandestini arrivati nel Paese da bambini ai quali Donald Trump ha tolto da marzo ogni protezione...

Wall Street si rafforza Dopo l'accordo per lo stop allo shutdown : Wall Street si rinforza a metà giornata . dopo una partenza cauta gli investitori si danno agli acquisti rinfrancati dall'intesa trovata al Senato tra tra democratici e repubblicani che sarebbero ...

Poste Italiane in denaro Dopo partnership con Anima Holding e accordo con CDP : (Teleborsa) - Giornata positiva a Piazza Affari per il titolo Poste Italiane , che guadagna l'1,14%. La società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia ha chiuso una partnership ...