DOPO IL 4 MARZO Ritornare subito a votare? Ecco perché non si può

Musumeci - nomine? DOPO voto 4 marzo : ANSA, - PALERMO, 2 FEB - "Ho deciso: niente nomine nel sottogoverno regionale in campagna elettorale. Voglio evitare qualsiasi tentativo di speculazione. La legge mi impone, com'è noto, l'esercizio ...

Marco Rapino - Pd - : affronteremo la questione dell'uscita di Di Matteo DOPO il 4 marzo : Siamo d'accordo che affronteremo le questioni meritevoli di considerazione politica dopo il 4 marzo, conoscendo tutta la storia dell'assessore'.

Giorgio Napolitano - il golpe 2011 non è finito : 'Ecco cosa succederà DOPO il 4 marzo' : 'Il governo del presidente è soltanto una fantasticheria'. 'I candidati premier ? Una totale mistificazione'. Intervistato dal Corriere della Sera , Giorgio Napolitano , legge le carte e prevede cosa ...

Scuola - maestre fuori GaE 2018 : novità - 7 mila licenziate DOPO il 4 marzo? Video : Circa settemila assunzioni di maestre nella #Scuola primaria e nelle scuole dell'Infanzia rischiano di saltare a to della sentenza del Consiglio di Stato di dicembre scorso. La motivazione è ben nota: Palazzo Spada ha giudicato non abilitante ai fini dell'insegnamento il #diploma magistrale conto prima del 2002, andando contro le sentenze precedenti che avevano immesso con riserva le maestre nelle graduatorie a esaurimento #gae e, per molte, ...

Le coalizioni per il 4 marzo DOPO mesi di trattative : ecco come saranno sulla scheda : dopo mesi di trattative, promesse di matrimonio e minacce di divorzio ecco le alleanze di centrodestra e centrosinistra e chi correrà da solo

Gentiloni : "DOPO il 4 marzo no ad una coalizione con Berlusconi" : In un'intervista a Cnbc a margine del World Economic Forum di Davos (Svizzera), il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni si sofferma sui possibili scenari politici dopo le elezoni del 4 marzo. ...

La vera sfida per le sorti del paese non è alle urne - ma nella governabilità DOPO il 4 marzo : Credo sia utile, a poche settimane dal voto, provare a disegnare lo scenario che avremo di fronte il giorno dopo le elezioni. Appare evidente, infatti, che la legge elettorale voluta e votata da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, a eccezione del gruppo Liberi e Uguali e del M5s, molto difficilmente potrà garantire la governabilità, e cioè assegnare una maggioranza certa per governare a una coalizione o, a ...

Rifiuti - DOPO il caos Ama ammette : "L'emergenza durerà fino a marzo" : "Considerato il permanere della fase di criticità relativamente al trattamento e allo smaltimento dei Rifiuti indifferenziati, si conviene la proroga fino al 31 marzo 2018 dell'indennità riconosciuta ...

I pezzi grossi del Parlamento che potrebbero dire addio DOPO il 4 marzo : C'è chi dichiara di non volersi più ricandidare per "scelta di vita" o, più prosaicamente, perché ha fiutato l'aria e preferisce anticipare una decisione imbarazzante da parte del gruppo dirigente del proprio partito. Ma c'è anche chi di tornarsene a casa non ne ha voglia e si sta preparando a resistere per tentare di conservare il proprio seggio parlamentare. Fatto ...

La Germania anticipa l'Italia? Larghe intese DOPO il 4 marzo Il piano di Pd e Fi per il governissimo : La Germania chiama e l'Italia risponde? L'accordo tra Angela Merkel e Martin Schulz che quasi certamente darà vita all'ennesima grande coalizione tedesca scongiurando il ritorno alle urne è un chiaro segnale anche per il dopo 4 marzo. La Cdu-Csu e la Spd... Segui su affaritaliani.it

Di Maio incontra lavoratori Embraco : sentiamoci DOPO il 4 marzo : Torino, 12 gen. (askanews) 'sentiamoci, questi che stanno al Mise fra 50 giorni se ne vanno, questa e' l'unica certezza. Restiamo in contatto, io spero di aiutarvi adesso ma soprattutto dopo il 4 ...

Ilva - Tar di Lecce rinvia le decisioni sul ricorso a DOPO il voto. Il 6 marzo udienza sulla competenza territoriale : Tutto rinviato a dopo le elezioni. Il Tar di Lecce ha rimandato al prossimo 6 marzo, dunque a due giorni dalle politiche, l’udienza sui ricorsi del Comune di Taranto e della Regione Puglia contro il decreto del governo che comprende il piano ambientale per la nuova Ilva. Ricorsi che nelle scorse settimane hanno scatenato un’escalation di accuse tra il governatore Michele Emiliano e il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda. I giudici ...