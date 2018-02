Doping | Russia critica ancora il Cio

Doping Russia - Putin risponde alle accuse di Rodchenkov : “Io sapevo? È imbecille” : Vladimir Putin risponde a Grigory Rodchenkov, la talpa dell’agenzia mondiale antiDoping che con le sue rivelazioni ha contributo all’esplosione dello scandalo Doping che ha travolto lo sport russo. Secondo l’ex capo del laboratorio antiDoping di Mosca, il presidente russo “non avrebbe mai potuto negare di essere a conoscenza del sistema per occultare i casi di Doping”. “Rodchenkov è un imbecille con evidenti ...

La Russia vuole boicottare le Olimpiadi Invernali? La lista dei 111 esclusi per Doping crea polemiche - il Cremlino pensa alla contromossa : Sta rimbalzando una voce clamorosa da Mosca, come riportano le testate nazionali. Il Presidente Vladimir Putin starebbe valutando la possibilità di far boicottare ai propri atleti le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018! Sarebbe una decisione clamorosa, dovuta alla squalifica imposta al Paese per i tanti casi di doping. Gli atleti potranno partecipare sotto la sigla OAR senza tute che rimandino al Paese, venerdì è emersa la notizia che 111 ...

Shock Russia - “Doping di stato anche per i Mondiali di calcio” : rischia l’esclusione da parte della Fifa! : Le notizie che arrivano dall’Inghilterra fanno tremare la Russia a pochi mesi dai Mondiali che giocherà in casa nell’estate del 2018. Una nuova bufera è in arrivo per il mondo del pallone, dopo un’inchiesta del Daily Mail che potrebbe sollevare un vero e proprio polverone. Dopo l’acclarato doping di stato russo che ha portato all’esclusione della Nazione dalle Olimpiadi invernali, adesso un nuovo caso sconvolge il ...

Doping - Usada e Wada chiedono alla Fifa di chiarire cosa avviene in Russia : Rodchenkov, che vive in esilio negli Stati Uniti sotto la sorveglianza dell'Fbi, è stato determinante nello sviluppo del rapporto McLaren, che indica un massiccio uso di Doping nello sport russo con ...

Doping - la WADA porta al CIO le prove del rapporto McLaren e delle pratiche della Russia : svelati nomi e sostanze : La WADA ha esposto al CIO i dati recuperati in un database russo che confermerebbero quanto emerso dal rapporto McLaren. L’agenzia mondiale antiDoping ha dichiarato di aver ricavato dal LIMS i nomi degli atleti coinvolti e le sostanze illecite che sono state utilizzate durante gli ultimi anni e che hanno portato all’esclusione della Russia dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Guenter Younger, direttore della task force ...

Doping - ancora Russia : sei giocatrici di hockey squalificate : Bologna, 12 dicembre 2017 - ancora squalifiche in casa Russia per quanto riguarda la nota vicenda Doping di stato . Nel mirino stavolta la nazionale russa di hockey che ha partecipato all'Olimpiade di ...

Doping : Zaytsev - stop Russia atto forte : ROMA, 11 DIC - "Le sanzioni del Cio nei confronti della Russia? È stata una decisione forte, supportata dai vari rapporti di studio e indagine. È una decisione complicata da gestire a livello politico.

Doping Russia - Mutko pronto a dimettersi : Bologna, 7 dicembre 2017 - La decisione del Cio di escludere la Russia dai Giochi Invernali di PyeongChang potrebbe portare alle dimissioni del vice-premier Vitali Mutko . Per prima cosa, però, viene ...

Olimpiadi - caos Doping. Putin : 'Esclusione Russia? Anche colpa nostra' : ... 'Nessun sistema legale in nessun luogo del mondo stabilisce la responsabilità collettiva. Il Cio ha basato le sue decisioni sugli atleti russi sulla testimonianza di una persona il cui stato mentale ...

Doping : Putin - Russia ha parte colpe : "Nessun sistema legale in nessun luogo del mondo stabilisce la responsabilità collettiva", ha detto.

Brignone : "La Russia? Un segnale forte contro il Doping" : Un ricordo su David Poisson, il francese morto in allenamento nella coppa del mondo in Canada… 'Ora lavorare sulle discipline veloci è più complicato, fa più paura. Trovare piste attrezzate e ...

Doping : Russia esclusa dai prossimi giochi Olimpici : Dal Cio squalifica a vita per il vice premier russo Mutko all'epoca dei fatti ministro dello Sport -

Doping - Giochi invernali : il Comitato olimpico internazionale esclude la Russia : I singoli atleti "puliti" potranno partecipare con divisa neutrale sotto la bandiera olimpica. Mosca presenta un ricorso e minaccia di boicottare le gare