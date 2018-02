Diodato e Roy Paci Video | ' ' Adesso' ' | il pubblico apprezza il significato profondo del

Sanremo 2018 - canzoni : il testo di «Adesso» di Diodato e Roy Paci : Diodato e Roy Paci Al Festival di Sanremo 2018 c’è anche chi se la prende con l’utilizzo smodato della tecnologia. Stiamo parlando del duo composto da Diodato e Roy Paci, che con il brano dal titolo Adesso pongono l’accento sull’importanza di nutrirsi a pieno dell’esistenza, denigrando schermi, tastiere, computer e compagnia bella. Dall’immagine poetica della luna a quella di una passeggiata all’aria ...

Intervista a Diodato e Roy Paci - a Sanremo 2018 con Adesso : “I momenti più belli sono quelli che riesci a viverti appieno” : Diodato e Roy Paci a Sanremo 2018 saliranno sul palco del teatro Ariston nella gara dei Big con il brano Adesso. La coppia formata da Roy Paci, musicista e trombettista italiano, e il cantautore Antonio Diodato, è tra i duetti più attesi ed interessanti del Festival che inizierà tra pochi giorni. OM-OptiMagazine ha incontrato i due artisti, in vista dell'imminente partecipazione alla kermesse. Il brano Adesso nasce da un'esperienza ...

Il testo di Adesso di Diodato e Roy Paci a Sanremo 2018 con l’invito a vivere il presente : Il testo di Adesso di Diodato e Roy Paci a Sanremo 2018 è stato svelato oggi sulle pagine del settimanale Sorrisi e Canzoni TV, all'interno del nuovo numero che si concentra sulla nuova edizione della kermesse canora guidata per la prima volta dal direttore artistico Claudio Baglioni. L'inedito duo si presenta in gara tra i Campioni con il brano Adesso che nella serata di venerdì 9 febbraio vivrà in una nuova versione, in duetto con Ghemon, ...

Sanremo 2018 Diodato e Roy Paci Adesso : testo e audio : Sanremo 2018 Diodato ROY Paci. I due artisti sono in gara al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano Adesso. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 Diodato Roy Paci Adesso Diodato torna in gara nella kermesse sanremese dopo aver conquistato il secondo posto delle Nuove Proposte nel 2014 con il brano Babilonia. Il cantautore così calcherà di nuovo il palco dell’Ariston, ...

