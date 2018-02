Di Maio | non faremo un' altra riforma della scuola | sarebbe choc

Berlusconi : “Legittima difesa? Cambieremo la legge” | “Non sarebbe Di Maio il vero premier M5s” : Berlusconi: “Legittima difesa? Cambieremo la legge” | “Non sarebbe Di Maio il vero premier M5s” Berlusconi: “Legittima difesa? Cambieremo la legge” | “Non sarebbe Di Maio il vero premier M5s” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Legittima difesa? Cambieremo la legge” | “Non sarebbe Di Maio il vero premier M5s” sembra essere il primo su NewsGo.

Sanremo - ciclone Fiorello tra Erdogan - Di Maio e canone : Sanremo - Battute a raffica, sul presidente turco Erdogan 'che sta venendo a Sanremo perché ha saputo che ci sono 1300 giornalisti liberi', sul 'toy boy di Orietta berti', evidente allusione al ...

Di Maio a Ue : Italia non può essere un campo profughi. I Paesi dell'est accettino i ricollocamenti : "Ci faremo promotori di una conferenza di pace sulla Libia a Roma - annuncia il candidato premier - che metta intorno al tavolo tutti gli attori e veda protagonista l'Italia". Sullo Yemen: bloccare fornitura armi Italiane. Via il contingente Italiano dall'Afghanistan

Liste - Renzi : “Gli indagati non sono impresentabili - o per voi è dramma”. Di Maio : “Hai scelto di difenderli - ritirali” : “Caro Di Maio, un avviso di garanzia non è una condanna, altrimenti per voi sarebbe un dramma”. “Ci risparmi le sue parole gonfie di retorica e ipocrisia. Ci dica quanti soldi gli ha dato Buzzi dei 9 milioni di euro arraffati dal Pd che non hanno un nome e un volto e ritiri gli impresentabili“. Il duello a colpi di post su facebook tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio ha preso il via domenica pomeriggio, dopo la pubblicazione ...

Di Maio : sul blog lista impresentabili di Pd e centrodestra. Renzi : 'avviso non è condanna' : Nell'elenco il ministro Lotti, Bossi, Formigoni, Cesaro , 'giggino a purpetta', e Alfieri, il signore delle fritture. La replica: 'Caro Di Maio, non si diventa 'impresentabili' per un avviso di ...

Luigi Di Maio umiliato dal M5s : alle Parlamentarie non lo ha votato nessuno : Finalmente il Movimento 5 Stelle pubblica i dati relativi alla primarie del partito che esprime Luigi Di Maio candidato premier. A votare per scegliere i candidati alla Camera sono stati in 39.991 , ...

Di Maio : 'Noi decisivi per il governo - non faremo scambi di poltrone' : Da Forza Italia Paolo Romani sottolinea: in Senato abbiamo la maggioranza. Per la Camera ci mancano 7 deputati. Su una possibile alleanza con i Cinquestelle, il leader di LeU Grasso commenta: M5s non ...

Macerata : Di Maio - non si faccia campagna elettorale su morti e feriti : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - "Faccio un appello a tutti: Vediamo di non fare la campagna elettorale sui morti e sui feriti". Così Luigi Di Maio sui fatti di Macerata. "Quello che è successo alla ragazza pochi giorni fa e quello che è successo oggi è gravissimo, ma di certo non aiutiamo la situazion

Gentiloni : "Odio e violenza non ci divideranno". Renzi e Di Maio non cavalcano i fatti di Macerata : "Ora calma - non strumentalizziamo" : Ferma condanna da molti partiti politici per quanto è accaduto a Macerata dove un uomo di 28 anni, Luca Traini, ha sparato contro persone di origine straniera ferendone sei a bordo della sua auto, un'alfa 147 nera. Il premier Paolo Gentiloni ha invitato tutte le forze politiche alla responsabilità. "Delitti efferati e comportamenti criminali saranno perseguiti e puniti. Questa è la legge, questo è lo Stato". ...

Renzi e Di Maio non cavalcano i fatti di Macerata : "Ora calma - non strumentalizziamo". Grasso : "Salvini responsabile dell'odio" : Ferma condanna da molti partiti politici per quanto è accaduto a Macerata dove un uomo di 28 anni, Luca Traini, ha sparato contro persone di origine straniera ferendone sei a bordo della sua auto, un'alfa 147 nera. "Lancio un appello a tutti i leader dei partiti su quello che è successo a Macerata: stiamo in silenzio e non facciamo campagna elettorale sulla pelle della ragazza uccisa e dei feriti di oggi. Ho visto già che ...

Elezioni - Bonino a D’Alema : “Non sono renziana - ma oggi l’avversario non è il Pd - ma Salvini e Di Maio” : “Con Gentiloni a Roma sfideremo i nazionalisti di Salvini e i pasticcioni dei Cinque stelle”. lo ha detto Emma Bonino, che questa mattina, sabato 3 febbraio, la ufficialmente aperto la campagna elettorale a Roma in vista delle politiche del 4 marzo. “I nostri avversari sono i 5 Stelle, Salvini e così via. La priorità dello scontro in corso è questa”, ha spiegato la leader di +Europa. “Lo voglio dire anche a Massimo ...

Di Maio : Berlusconi e Renzi non illudano : 13.28 "Noi abbiamo mantenuto le nostre promesse. Gli altri non hanno questa credibilità. I programmi elettorali sono importanti se chi ve li propone è credibile, altrimenti non perdete tempo, non leggeteli perché non valgono alcunché". Lo ha detto il candidato premier Luigi di Maio in un incontro pubblico del M5S a Scicli, nel Ragusano invitando Berlusconi e Renzi a "finire di illudere gli italiani".