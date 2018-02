Dating online | l' app che ti dà il voto con stelle e recensioni

Il Dating online non è solo sesso : Oggi è il 16 gennaio. Poco meno di un mese fa, durante le feste, mi sono sentita chiedere per l’ennesima volta: “E tu, non sei ancora fidanzata?”. Tra poco più di un mese sarà San Valentino e anche quest’anno, salvo colpi di scena – ma ormai succedono solo negli action movie – lo passerò con la mia gatta Jise. Per questi e qualche altro recondito motivo non sono rimasta stupita quando ho letto che nella prima parte di ...