Scuola secondaria - sempre più liceo e meno professionale : tutti i Dati sulle scelte per l’anno 2018-19 : Nei prossimi anni avremo sempre più liceali e sempre meno tecnici ed operai. E’ questa la fotografia che esce dai numeri diffusi dal ministero dell’Istruzione in merito alle scelte degli studenti. A iscrizioni il dato è chiaro: il 55,3% dei ragazzi che a settembre andrà in prima nella Scuola secondaria di secondo grado ha optato per un indirizzo liceale. I tecnici si fermano al 30,7% con una leggera crescita rispetto al 30,3% di un anno fa, ...

Tennis - ATP Sofia 2018 : Salvatore Caruso lotta ma cede in due set a Marcos BaghDatis nel primo turno : Niente da fare per Salvatore Caruso nel match del primo turno dell’ATP di Sofia (Bulgaria). L’azzurro, ripescato come lucky loser sfruttando il forfait in mattinata del russo Mikhail Kukushkin, ha affrontato il cipriota, n.123 del mondo, Marcos Baghdatis venendo sconfitto con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 in 1 ora e 45 minuti di partita. Un match comunque ben giocato dal siciliano che, specie nel primo set, ha reso la vita difficile al ...

Dati 2018 : Facebook regna - cresce Reddit - ma agli italiani piace Instagram : Facebook è ancora il più amato dagli italiani e pure da tutti gli altri. Questa la prima cosa che si nota guardando la “Mappa dei social network nel mondo”, stilata ogni anno dall’analista Vincenzo Cosenza, che nel 2018 ha aggiunto 15 nuovi stati. L’elaborazione, sulla base dei Dati di Alexa di Amazon, dicono che Facebook è il social network preferito in ben 152 dei 167 paesi presi in analisi. In altre parole, il 91% dei ...

Ascolti Sanremo 2018 - prima serata del 6 febbraio. Tutti i Dati : Fiorelo e Baglioni (dall'account twitter ufficiale di Sanremo) Partenza boom per il Festival di Sanremo 2018. Sono stati 11 milioni 603 mila, con uno share del 52.1%, gli spettatori che ieri hanno seguito l’esordio di Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Nel dettaglio la serata ha conquistato 13.776.000 spettatori pari al 51.4%% di share nella prima parte – in onda dalle 20.43 alle 23.47 – e 6.624.000 (55.4%) ...

Dati 2018 : Facebook regna - cresce Reddit - ma agli italiani piace Instagram : La versione 2018 della Mappa dei social network nel mondo conferma Facebook in posizione di assoluto dominio, nel 91% dei territori del pianeta

Sanremo 2018 - boom di ascolti per la prima serata : i Dati Auditel : Sanremo 2018: la prima serata fa il boom di ascolti Quali sono gli ascolti tv registrati dalla prima serata del Festival di Sanremo 2018, andata in onda martedì 6 febbraio nel prime time di Rai1? A svelarlo, nella mattinata di oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, è l’Ufficio Stampa della Rai che, in riferimento alla prima puntata della popolare kermesse canora, riporta i seguenti dati Auditel. ‘Sono stati 11 milioni 603 mila, con uno ...

Sanremo 2018 - i Dati Auditel sugli ascolti della prima serata : La serata di martedì del festival è stata vista da 11.603.000 spettatori, con uno share del 52,1 per cento The post Sanremo 2018, i dati Auditel sugli ascolti della prima serata appeared first on Il Post.

LIVE Sanremo 2018 - è tormentone con gli Stato sociale : candiDati alla vittoria? Video : Oggi, 6 febbraio 2018 alle ore 20:30 andra in onda su Rai 1 la primissima serata [Video] del Festival di Sanremo e qui si Blasting news c'è la #diretta LIVE per scoprire che cosa accade sul celebre palco del teatro Ariston e dietro le quinte di questo magico evento. Anticipazioni scaletta dei 20 big Si è alzato il sipario della 68 esima edizione del Festival di Sanremo, oggi martedì 20 febbraio condurra' la prima serata Claudio Baglioni ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Meglio i candiDati o i partiti? Gli elettori ‘snobbano’ i collegi : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: Meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati"(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 01:38:00 GMT)

Politiche 2018 : anche Raciti contro Renzi. Insieme presenta i candiDati a Trapani : La Intorcia è un medico del lavoro, chiamata al mondo della politica da Gianfranco Miccichè che l'ha voluta in lista: 'Sono molto lusingata per questo. Rappresentare il territorio mi gratifica. La ...

Elezioni Lazio 2018 - ecco le 19 liste : 9 i candiDati in corsa per la presidenza : La sfida è ufficialmente aperta. Sono state presentate oggi le liste dei candidati al prossimo consiglio regionale del Lazio. Diciannove le liste in corsa, a sostegno di 9 candidati presidenti. ‎...

Elezioni politiche 2018 : presentati i candiDati del PD ligure : ... un mese di dialogo, ascolto e incontri sul territorio genovese per mettere al centro le priorità: lavoro, cultura, scienza, Europa e diritti'. Ecco i candidati Pd sul territorio: Liguria Collegi ...

Politiche 2018 : presentati i candiDati del PD ligure : ... un mese di dialogo, ascolto e incontri sul territorio genovese per mettere al centro le priorità: lavoro, cultura, scienza, Europa e diritti'. Ecco i candidati Pd sul territorio: Liguria Collegi ...

Elezioni 2018 - riammessi i 17 candiDati del centrodestra esclusi in Lombardia : La Corte di Appello di Milano, a seguito della integrazione documentale depositata dal delegato della lista «Noi con l’Italia - UDC», ha revocato il provvedimento che aveva dichiarato non velide le candidature