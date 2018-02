Dalle foreste il nuovo carburante verde senza disboscare

beppegrillo

: RT @venezia_56: Il mio canto s'infocò di lei ed ella s'allontanò Come fiamma che si parta dalle braci, verso nuove foreste, E con me rima… - LAsperti : RT @venezia_56: Il mio canto s'infocò di lei ed ella s'allontanò Come fiamma che si parta dalle braci, verso nuove foreste, E con me rima… -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) di Gunter Paoli – Oggi la produzione mondiale di resina di gomma proveniente da pini è di circa 1,5 milioni di tonnellate. La resina viene trasformata in colofonia (colophon) e in ingredienti per l’industria della carta, della vernice, dell’inchiostro e degli adesivi. Viene anche usata per fare la trementina, un biochimico altamente infiammabile, usato decenni fa come. Quando Soichiro Honda introdusse la sua moto nel 1947, era alimentata da trementina. La benzina era difficile da ottenere, e poi il Giappone era coperto dal 70% di, principalmente con pini. Al tempo Mr Honda era l’unico che vendeva sia il veicolo che il. Tuttavia, questo motore richiedeva molte pedalate per riscaldarsi e, una volta iniziata la combustione, una nuvola di fumo divampava dalla marmitta, dandogli il soprannome di “camino”. Poi Paolo Lugari e il ...