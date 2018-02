Così l' Italia si prepara alla guerra cibernetica

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Giovanni Malagò : “Faremo bella figura - voglio uno stile italiano. Mai stati Così forti - competitivi ovunque : voglio almeno 10 medaglie. Sugli ori…” : Giovanni Malagò è particolarmente motivato alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. In vista della Cerimonia d’Apertura, in programma venerdì 9 febbraio, il Presidente del Coni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media italiani durante l’inaugurazione di Casa Italia che si è svolta nella giornata odierna: “Mi aspetto di fare una bella figura, come a Rio è fondamentale: come comportamento, come presenza, ...

Elezioni - Di Battista : “Italiani? Li vedo molto rincoglioniti. Faranno polemica ma è Così” : “Io non lo so, perché gli italiani li vedo molto rincoglioniti. Ora Faranno polemica, ma è la verità: è un popolo strano. Io potrei anche alzare il telefono e chiamare Calenda, ma a che serve?”. Così il deputato uscente M5S Alessandro Di Battista ai cancelli dell’Embraco a Riva di Chieri (Torino), la fabbrica che ha annunciato 500 licenziamenti. L'articolo Elezioni, Di Battista: “Italiani? Li vedo molto rincoglioniti. Faranno ...

Fed Cup - senza Camila Giorgi - potenziale dimezzato per l’Italia. Sara Errani farà da chioccia alle giovani - ma Così sarà difficile tornare in A : Dal 10 all’11 febbraio inizierà l’edizione 2018 della Fed Cup, competizione mondiale a squadre del tennis femminile. L’Italia inserita nel Gruppo II, ovvero il tabellone cadetto, punterà al play-off promozione in “Serie A” sfidando a Chieti la Spagna in un incontro che si presenta decisamente complicato. Il capitano Tathiana Garbin, costretta anche dalle circostanze, non potrà contare sulla n.1 italiana del momento Camila Giorgi, in ...

LETTURE/ Italia del dopoguerra - Così la Chiesa ha salvato la Dc : Nell'immediato dopoguerra Pci e Dc puntarono a conquistare le masse Italiane. Due strategie diverse. Ma è stata la Chiesa ad avere "salvato" la Dc. LORENZO ETTORRE(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Italia del dopoguerra, il tiro "mancino" del fascismo a cattolici e comunisti, di L. EttorreSTORIA/ Italia 1918, la Chiesa lacerata tra questione romana, Risorgimento e pace, di P. Gulisano

GEO-FINANZA/ Così l'Italia ha scelto di farsi comprare dalla Francia : Oggi Francia e Germania discutono di una maggiore integrazione in Europa. l'Italia sembra aver scelto di farsi comprare da Parigi: una decisione suicida. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:02:00 GMT)ELEZIONI E RIPRESA/ L'emergenza già pronta per il nuovo Governo, di G. PennisiFINANZA & MERCATI/ Che cosa c'è dietro la scommessa "sicura" di Bridgewater contro l'Italia, di P. Annoni

Calcio a 5 - Europei 2018 : mai Così in basso - per l’Italia è la fine di un’era. Azzurri nella storia per i record negativi - terzo flop consecutivo : La fine di un’era. L’Italia non è più una potenza europea nel Calcio a 5 ed è ufficialmente piombata nel baratro. L’eliminazione nella fase ai gironi degli Europei 2018 di Lubiana rappresenta il momento più basso della storia del futsal nostrano nell’era contemporanea. Un flop che non ammette alibi e che affonda le sue radici in una gestione tutt’altro che irreprensibile nel quadriennio successivo al trionfo di ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Italia eliminata ai gironi. Menichelli : “Abbiamo dato il massimo - non è un fallimento”. Mammarella : “Uscire Così non è da Italia” : “Non è un fallimento”. Roberto Menichelli, ct della Nazionale Italiana di Calcio a 5, commenta così l’eliminazione degli azzurri nella fase a gironi degli Europei 2018 di Lubiana, maturata in seguito alla sconfitta 1-2 contro i padroni di casa della Slovenia. Un disastro storico per un movimento che mai prima d’ora era piombato così in basso nella storia della competizione che raduna le migliori squadre del Vecchio Continente. “Il ...

Elezioni - mai Così tanti italiani voteranno all'estero : "Specchio della nuova emigrazione" : La nuova emigrazione italiana si riflette anche sulle Elezioni del prossimo 4 marzo, dove gli iscritti all'anagrafe...

Asia Argento - lo psicodramma femminista sul manifesto delle 124 attrici italiane : 'Facile Così - senza far nomi' : Non tira una buona aria tra le femministe italiane. Poco dopo la pubblicazione della lettera che 124 attrici hanno fimrato per denunciare il 'sistema di potere' contro le molestie e gli abusi maschili ...

Crisi e opportunismo : Così il lavoro nero si è preso l'Italia : In un Paese come l'Italia, vessato dalla Crisi e con il tasso di disoccupazione altalenante ma spesso in crescita, la ricerca del lavoro è diventata una costante. Ma con le opportunità...

Rimborsi e consenso. Così funzionano in Italia i test sulle persone : In Italia fare la cavia umana si può. La legge ammette espressamente la possibilità di sottoporsi a terapie e farmaci sperimentali in via volontaria ma fissa anche tanti paletti e precauzioni.È importante innanzitutto distinguere tra i volontari, le persone affette di una determinata patologia e le persone sane.Le prime, attraverso le associazioni o semplicemente via Internet, sono in grado di scoprire quali centri stanno sperimentando nuovi ...

"Sono tornato" : Così Mussolini ricompare e convince ancora l'Italia smemorata di oggi : Benito Mussolini è tornato e in realtà scopriamo che non se ne è mai andato e quelli di cui dobbiamo avere veramente paura siamo noi stessi. Era inevitabile che anche l'Italia avesse il suo remake di "...

Atletica - Fiona May : “Che dolore vedere l’Italia Così in basso. Investiamo sui giovani - manca la fame. E mia figlia Larissa…” : Fiona May sarà la madrina della Final Eight della Coppa Italia 2018 di basket maschile. Un monumento dell’Atletica leggera davvero indimenticabile che ha rilasciato un’intervista a Il Giorno. La pluri Campionessa del Mondo soffre per lo stato di salute dell’Atletica italiana: “E’ una ferita aperta. L’Atletica è stata la mia vita e quando ci penso ci sto male. E sto male soprattutto per il futuro dei giovani ...

Melandri : "Così il MAXXI diventerà la Tate Gallery italiana" : Parliamo delle risorse del MAXXI : sono sufficienti in un mondo in cui la grande arte ha raggiunto quotazioni altissime? "Quando sono arrivata qui, grazie ai ministri Ornaghi e Bray il ...