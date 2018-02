“Non mi sembra il caso’’. Sanremo 2018 - il primo (serissimo) inconveniente di Michelle ha a che fare con Eros Ramazzotti. Boom! Davanti a Trussardi - ecco Cosa ha fatto la Hunziker. “Solo” un dettaglio? Sarà - ma non è sfuggito a nessuno. Ahi : Hanno conquistato tutti. E ormai è evidente che Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino siano le vere star di questo Festival di Sanremo 2018. Simpatici, autoironici, belli, spigliati, stanno dando dimostrazione di cosa significhi essere istrionici. Non solo conducono (bene) ma cantano. E ballano pure. E la loro esibizione di ieri sulle note di Despacito ha convinto tutti. Una esibizione sorprendente, grazie alla quale i due hanno dimostrato ...

Cosa è il caso dei rimborsi Ue che fa litigare M5s e Repubblica? : Querelle tra La Repubblica e il gruppo del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo. La vicenda nasce da un articolo di denuncia riguardo a presunti rimborsi spese pagati dalla Ue a favore del capo della comunicazione del M5s a Strasburgo, Cristina Belotti, per missioni che sarebbero state collegate invece alle campagne elettorali per il referendum del 4 dicembre e per le regionali siciliane dello scorso ottobre. Un'ipotesi di violazione ...

Chiara Nasti dopo l’Isola dei Famosi : “Francesco Monte e il caso droga? Non voglio essere associata a quella Cosa” : Isola dei Famosi: le parole di Chiara Nasti su Francesco Monte e Eva Henger dopo l’addio al reality show Chiara Nasti ha preso le distanze dal caso droga scoppiato all’Isola dei Famosi. Nella sua prima intervista rilasciata a Vanity Fair dopo il ritiro dal reality show, la fashion blogger napoletana ha Chiaramente fatto sapere di […] L'articolo Chiara Nasti dopo l’Isola dei Famosi: “Francesco Monte e il caso droga? ...

Isola - caso spinelli - lunedì arriva la sentenza : ecco Cosa potrebbe accadere : Il caso droga scoppiato lunedì scorso su L'Isola dei famosi sarà risolto nel corso della prossima puntata del reality. cosa è stato fumato da uno o più concorrentidell'Isola dei Famosi, nei giorni ...

“Si abbassi le mutande”. Un caso choc che sta facendo discutere l’Italia. È Cristina a raccontare Cosa le è successo (e soprattutto dove) - al punto da creare un vero e proprio terremoto istituzionale. “Mi hanno chiesto se avessi il ciclo e poi…” : “Dottoressa, si abbassi le mutande”. Questo si è sentito dire Cristiana Sani, una ragazza che aveva deciso di partecipare al concorso di magistratura, perché, come tanti candidati, aspirava a fare il magistrato. A servire lo Stato, ad applicare e fare rispettare la Legge. Il concorso per magistrati è molto difficile come ben noto a tutti, ed è giusto che lo sia. Ma anche discutibile sotto molti punti di vista, ma quest’anno si è toccato ...

Dallo strapotere dei colossi web al dieselgate : che Cosa c'è dietro il caso dei test umani : Per il mondo dell'auto un polverone che proprio non ci voleva. Il dossier degli esperimenti effettuati addirittura su cavie umane ha spinto nel ciclone il meglio dell'industria tedesca con il gruppo ...

Calciomercato Torino - ecco Cosa bolle in pentola : le novità sull’esterno ed il caso Donsah : Calciomercato Torino – Il Torino sta vivendo una sessione invernale di Calciomercato abbastanza anomala. La società granata è sempre vigile relativamente a diverse trattative, ma sembra non volersi svenare per mettere a segno chissà quali colpi. Qualcosa però nel finale di sessione potrebbe muoversi. Alcuni incastri favorevoli potrebbero far sì che si muovano delle pedine per le quali il Torino ha mostrato interesse. Oggi infatti verrà ...

Cosa ha detto la procura di Roma sul caso Regeni : Roma, 25 gen. (askanews) 'Possiamo assicurare che proseguiremo con il massimo impegno nel fare tutto quanto sarà necessario e utile affinché siano assicurati alla giustizia i responsabili del ...

Leggi poco chiare - divorzi all’italiana : Cosa è cambiato dopo il caso Berlusconi-Lario : Avvocati e magistrati a confronto. Francesco Mazza Galanti: «Difendere i più deboli». Liana Maggiano, avvocato e presidente Aiaf: «Occorre una legge»

Pedofilia - sul caso Barros di Cosa si è scusato esattamente il Papa? : Papa Francesco si è scusato, ma di che cosa, precisamente, non è facile capire. Tornando a Roma dal recente viaggio in Cile e Perù, i giornalisti presenti sull’aereo gli hanno rivolto alcune domande a proposito delle sue affermazioni sul vescovo Juan Barros, accusato di avere coperto, in passato, gli abusi su minori perpetrati dal prete Fernando Karadima. Rispondendo a una giornalista cilena, qualche giorno prima, il Papa aveva detto: “El ...

Latte in polvere - Cosa ci insegna il caso Lactalis : Dopo il clamore iniziale, non scende il silenzio sulla notizia che Lactalis , il colosso transalpino al comando di gran parte del comparto lattiero-caseario italiano, ha ritirato, da almeno 83 Paesi, ...

Fedeli : sul caso molestie inutile dire Cosa non si può fare : Roma – In merito allo scandalo molestie che ha coinvolto alcuni insegnati, è intervenuta ai microfoni di Rai Radiouno la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli: “Nessuno ha... L'articolo Fedeli: sul caso molestie inutile dire cosa non si può fare su Roma Daily News.

Caso Froome - ecco Cosa può aver causato la positività Video : Non accennano a placarsi le polemiche e le notizie dopo la scoperta della positivita' di #Chris Froome al salbutamolo durante l'ultima Vuelta. Dopo la caduta in allenamento e le parole del dottor Michele Ferrari [Video], le ultime novita' riguardano la difesa del corridore britannico per arrivare ad una totale assoluzione. Secondo 'L'Equipe', infatti, gli esperti legali e scientifici vicini a Froome starebbero pensando ad un nuovo problema che ...

Paolo Genovese a DM : «Immaturi diventa fiction perché c’era ancora da qualCosa da raccontare. Il caso molestie? Non voglio parlarne» : Paolo Genovese Del caso molestie nel cinema non ha voglia di parlare, Paolo Genovese. Quando gli chiediamo di commentare la delicata questione, il regista romano ci dice che stiamo sbagliando. Ma a sbagliare forse è proprio lui. perché ad una domanda si può rispondere in vari modi, più o meno garbati, ma sottrarsi ad un tema così scottante, che ha stravolto il cinema americano con ricadute anche in Italia (e che dunque lo riguarda), non è ...