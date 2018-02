Cosa c’è stasera in TV oltre a Sanremo

“Gnigni? Ma cosa dice?”. Sanremo - quella strana frase di Favino : il significato. Una parola senza senso (all’apparenza) - ma dietro quello strano “comportamento” si nasconde uno strano segreto. Cosa c’è ‘dietro’ a uno dei presentatori del Festival? : Non è di certo la prima volta che i The Jackal prendono di mira Sanremo. E, come era già successo in passato, mettono la loro firma sul Festival di Sanremo. Dimenticatevi “termostato”, questo è l’anno di “gnigni”, una parola nonsense che gli sciacalli di Napoli hanno suggerito a Pierfrancesco Favino. Il conduttore, durante la prima serata all’Ariston, ha inserito “gnigni” in un discorso, ...

Sanremo 2018 : Cosa c’è da sapere sul Festival di Baglioni : Sanremo 2018 Tre, due, uno: musica! Inizia il Festival di Sanremo 2018 e al Teatro Ariston tutto è pronto per la 68° edizione della kermesse canora di Rai 1. Ma voi siete pronti? Ve li ricordate chi sono e da dove arrivano tutti i cantanti chiamati in gara? E le loro canzoni? Vi siete appuntati la corposa lista di ospiti attesi sul palco o qualcuno ve lo siete perso? Avete letto che gli artisti chiamati a duettare nella serata del venerdì non ...

Cosa c’è stasera in TV : stasera comincia il Festival di Sanremo e per chi cerca un’alternativa non sarà facilissimo, visto che le altre reti sanno che la gente disposta a guardare altro non sarà tantissima. Rai Due propone una maratona della serie Criminal Minds (cinque The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Tre sorelle e una storia che commuove il web : Cosa c’è dietro questo scatto che ha smosso addirittura la tv. Non è mai troppo tardi per sperare - una vicenza pazzesca e ad alto tasso di emozione : Una storia bellissima che come accade sempre più spesso si sta diffondendo a macchia d’olio sui social nostrani. Una lunga ricerca dei cinque fratelli, tutti adottati come lei in tenera età, che ora vede il primo risultato: Annalisa Pan, una 46enne di Rovigo, è riuscita a rintracciare le due sorelle naturali, di 47 e 50 anni, dopo aver bussato a tante porte ed un lungo peregrinare sui social. Monica Nardin ha scritto sul suo ...

Ronaldo e i figli : «Più bella Cosa non c’è» : Qual è la più grande passione di Cristiano Ronaldo dopo il calcio? «Stare con la famiglia e gli amici. Trascorrere del tempo con Cristiano Jr e con gli altri tre miei figli, stare con la mia fidanzata, con il resto della mia famiglia e passare un po’ di tempo con i miei amici. Divertirmi e rilassarmi. Sono un uomo fortunato». Fullscreen01/03 - Cristiano Ronaldo, 33 anni il 5 febbraio 2018, con il figlio Cristiano Jr, 7. Camicie CR7 shirts, ...

Bevande energetiche - che Cosa c’è in quella lattina? : “Energy drinks can negatively impact health of youth” (le Bevande energetiche possono influire negativamente sulla salute dei giovani). Così titola una recentissima ricerca svolta dall’università canadese di Waterloo, secondo la quale oltre la metà dei 2.055 giovani tra i 12 e i 24 anni presi a campione, hanno accusato effetti negativi come tachicardia, nausea, e in rari casi, convulsioni dopo aver bevuto Bevande energetiche. Ho scritto di ...

Cosa c’è stasera in tv : Presa Diretta, L'isola dei famosi e diversi film: Guardiani della galassia, Mission: Impossible e Pulp Fiction The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

“Si impigliano in vagina durante il sesso’’. Se anche le tue piccole labbra lo fanno - c’è qualCosa (che non ti piacerà) che devi sapere subito. Ma - per una brutta notizia - ce ne sono diverse che ti faranno molto piacere : Se c’è qualcosa della tua vagina che ti rende insicura, sappi che in tutta probabilità non sei sola. È vero: avresti voglia di confrontarti e parlarne con altre donne ma non sempre è facile farlo. D’altronde l’argomento è imbarazzante ed è normale che non se parli tanto facilmente. Ora, per farvi stare tranquille, vi elenchiamo le maggiori preoccupazioni che hanno le donne e che, appunto, riguardano la vagina. La prima preoccupazione ha a che ...

“Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Ecco la verità”. Teresanna svela tutto e il pubblico dell’Isola non gradisce. La rivelazione è stata fatta durante l’intervista con Barbara D’Urso. Cosa c’è sotto : Francesco Monte sta tenendo già banco all’Isola dei Famosi, se non altro per il suo flirt sempre più serrato con Paola Di Benedetto. Ma questa storia è stata drasticamente bocciata da Teresanna Pugliese. E pure poco credibile per l’ex tronista di Uomini e Donne. Ospite di Domenica Live, la napoletana ha criticato l’ex fidanzato e Madre Natura. A detta di Teresanna la relazione che sta per nascere non è sincera, ma il frutto di un calcolo, ...

Cosa c’è stasera in TV : Carla Bruni e Claudio Baglioni a “Che tempo che fa”, quel programma in cui si indovina l'età delle persone e Johnny Depp The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in TV : Uno dei film più premiati della storia, quello in cui si vede «la gente morta», una commedia e un film d'azione The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Tumori - terapia Gerson - dieta alcalina - pericolosità del microonde : Cosa c’è di vero? : Tumori, come prevenirli? Molti sono i falsi miti e le fake news per quanto riguarda le cure dei Tumori e i rischi di ammalarsi. Da chi crede che il cancro sia il risultato di uno squilibrio metabolico o di un conflitto psichico a chi, invece, pensa che il rischio di cancro aumenta se si usa il forno a microonde. A fare chiarezza ci hanno pensato i ricercatori Airc, in occasione del World Cancer Day che si celebra il prossimo 4 febbraio. Troppe ...

Cosa c’è nel “Nunes memo” : E soprattutto Cosa non c'è: guida al documento che si è mangiato il dibattito pubblico negli Stati Uniti, che vorrebbe indebolire l'inchiesta sulla Russia e Trump The post Cosa c’è nel “Nunes memo” appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv : Se vi eravate appassionati a Superbrain – il programma di Rai Uno con gare tra persone di grande intelligenza – sappiate che questa sera andrà in onda l’ultima puntata. Su Rai Due ci sarà una nuova puntata di Kronos, su Rete The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.