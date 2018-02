Corea del Nord | ora potrebbe accadere l' impensabile

In Corea del Sud l'allarme hacker sui Giochi è già massimo : A meno di tre giorni dall’inizio degli attesissimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di PyeongChang è già allerta hacker in Corea del Sud: il primo febbraio la Squadra statunitense per le emergenze informatiche ha diramato un’allerta in cui si raccomanda agli spettatori americani dell’evento di utilizzare tutte le precauzioni necessarie per schivare gli attacchi di potenziali hacker. L’avviso arriva a ...

Milano : prefetto incontra nuovo console generale Repubblica della Corea : Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, ha ricevuto oggi il nuovo console generale della Repubblica della Corea a Milano, signora Yoo Hye- ran, recentemente nominata alla guida della sede milanese. L’incontro, in un clima di cooperazione e collaborazione, è stato l’occ

In Corea del Sud l'allarme hacker sui Giochi è già massimo : A meno di tre giorni dall’inizio degli attesissimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di PyeongChang è già allerta hacker in Corea del Sud: il primo febbraio la Squadra statunitense per le emergenze informatiche ha diramato un’allerta in cui si raccomanda agli spettatori americani dell’evento di utilizzare tutte le precauzioni necessarie per schivare gli attacchi di potenziali hacker. L’avviso arriva a ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i grandi infortunati. Tante assenze di lusso in Corea del Sud : Ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 saranno presenti i migliori interpreti mondiali delle discipline della neve e del ghiaccio, ma con qualche eccezione. Vi sono innanzi tutto i numerosi sportivi russi esclusi per via della nota questione doping, così come per doping è attualmente squalificata la fondista norvegese Therese Johaug. Ma vi sono anche diversi atleti che si sono visti costretti a rinunciare alla competizione a cinque ...

Olimpiade di Pyeongchang - apertura degli USA : "Potremmo incontrare funzionari della Corea del Nord" : Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, o altri alti funzionari potrebbero incontrare i nordCoreani ai Giochi olimpici invernali. Lo hanno detto nella notte Pence e il segretario di Stato Rex Tillerson. Intanto in Corea del Sud per la prima volta da 8 anni arriva una nave dalla Corea del Nord

SPY FINANZA/ Crisi dei mercati - il filo che unisce Wall Street e la Corea del Nord : I mercati continuano a soffrire e, secondo MAURO BOTTARELLI, non è certo per timori inflazionistici. All'orizzonte c'è una Crisi da scongiurare.

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesca Bettrone correrà anche i 1500 in Corea del Sud : Era la prima delle riserve, ora invece è tra le iscritte alla competizione olimpica: Francesca Bettrone, per effetto della rinuncia della quota da parte di un’altra Nazione, entra a far parte del novero delle atlete che si daranno battaglia per le medaglie sui 1500 metri femminili nello Speed skating sul ghiaccio di PyeongChang. Per Bettrone, dunque, sull’anello sudCoreano si profila un triplice impegno: l’atleta azzurra si era ...

Nazionale bob del Brasile - choc termico in Corea : da 40 gradi a -12 : Un vero e proprio choc termico. È successo ai componenti della Selecao di bob del Brasile arrivati nel villaggio olimpico di PyeongChang, alle prese con un brusco cambio di temperatura. Edson ...

Kia Soul - Le prime immagini della crossover Coreana alla terza generazione : La Kia Soul di terza generazione è stata fotografata per la prima volta durante i collaudi in Scandinavia. La casa coreana vuole proseguire la carriera di uno dei suoi modelli più caratterizzati dal punto di vista stilistico, aggiornando la tecnica senza perdere le proporzioni e il particolare design che ne hanno decretato fino a oggi il successo.Frontale da Hyundai. Nonostante le pesanti camuffature è piuttosto facile notare le somiglianze con ...

Il presidente della Corea del Nord Kim Yong-nam guiderà la delegazione alle olimpiadi di Pyeongchang : Kim, sarà tecnicamente il più alto funzionario di Pyongyang a viaggiare dall'altra parte della Zona demilitarizzata che ha diviso per decenni le due Coree. Lo status ufficiale di Kim Yong-nam è abbastanza alto da giustificare un incontro con il presidente sudCoreano Moon Jae-In

Seul : 'Corea del Nord determinata a migliorare rapporti' - : Kim Yong-nam, presidente dell'Assemblea suprema di Pyonyang, parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali. Sarà la carica del Nord più alta di sempre a visitare il Paese

Olimpiadi invernali - Seul convinta : “La Corea del Nord vuole migliorare i rapporti” : Olimpiadi invernali, Seul convinta: “La Corea del Nord vuole migliorare i rapporti” Dopo la decisione di Kim Jong-un di inviare in Corea del Sud una delegazione di diplomatici di alto livello Seul ha commentato: “Crediamo che tale decisione rifletta la determinazione di migliorare i rapporti Sud-Nord e di fare dei Giochi un successo, e che […] L'articolo Olimpiadi invernali, Seul convinta: “La Corea del Nord vuole migliorare i ...

Seul : 'Corea del Nord determinata a migliorare rapporti' : La Presidenza sudcoreana ha accolto con favore la delegazione di alto profilo della Corea del Nord, guidata da Kim Yong-nam, capo del cerimoniale e presidente de facto, da inviare alla cerimonia di ...

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2018 : Italia ancora sul podio - ma il Luxardo è Coreano : La squadra Italiana di sciabola maschile sale ancora sul podio in Coppa del Mondo. Gli azzurri conquistano il secondo posto nella 61esima edizione del Trofeo Luxardo a Padova. Il quartetto composto da Aldo Montano, Luca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè si è arreso solamente in finale alla Corea del Sud, che si è imposta nell’ultimo atto per 45-33. Si conferma dunque la striscia di piazzamento sul podio consecutivi per l’Italia, ...