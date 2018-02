Corea | alle Olimpiadi si teme l' epidemia di Norovirus

Il presidente della Corea del Nord Kim Yong-nam guiderà la delegazione alle olimpiadi di Pyeongchang : Kim, sarà tecnicamente il più alto funzionario di Pyongyang a viaggiare dall'altra parte della Zona demilitarizzata che ha diviso per decenni le due Coree. Lo status ufficiale di Kim Yong-nam è abbastanza alto da giustificare un incontro con il presidente sudCoreano Moon Jae-In

La Corea del Nord alle Olimpiadi invernali FOTO : Le Olimpiadi invernali di PyeongChang diventano il ponte verso il disgelo tra la Corea del Nord e quella del Sud. Ed è subito tregua. Tregua Olimpica, vero, ma che fa sperare il mondo riguardo alla grande svolta dei rapporti bilaterali appena conclusi che, dopo anni di tensioni ai limiti dello scontro anche militare, e sulla scia di test nucleari e missilistici, fanno ...

È ufficiale : 22 nordCoreani alle Olimpiadi con gli atleti del Sud|E Kim prova la seggiovia : Inizia la tregua olimpica. Accordo raggiunto a Losanna nella riunione chiave del Comitato olimpico internazionale: «Una pietra miliare»

Saranno 22 gli atleti della Corea del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang - in tre sport diversi : Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato oggi che Saranno 22 gli atleti della Corea del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi invernali che si terranno il prossimo febbraio a Pyeongchang, in Corea del Sud. Gli atleti gareggeranno nel pattinaggio artistico, nel pattinaggio The post Saranno 22 gli atleti della Corea del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in tre sport diversi appeared first on Il Post.

TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord parteciperà alle Olimpiadi : sfilata sotto unica bandiera : TERZA GUERRA MONDIALE: adesso è ufficiale, la Corea del Nord prenderà parte ai Giochi Olimpici in Corea del Sud. Intanto la Cina accusa gli Usa di violazione territoriale...(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 15:21:00 GMT)

Corea del Nord : 'Bene il dialogo olimpico - ma non rinunciamo alle armi nucleari' Video : La mano tesa di Kim Jong-un nei confronti del vicino Sud, le due Coree sfileranno insieme [Video] il prossimo 9 febbraio alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang ed avranno un'unica squadra di hockey su ghiacchio femminile. Ma la questione del nucleare non è trattabile e la #Corea del Nord prora' a svilupparla nei prossimi mesi. Questo, in sintesi, è il senso dell'ultimo editoriale espresso dal Rodong Sinmun, il ...

Corea - storico accordo : alle Olimpiadi 2018 atleti di nord e sud sfileranno insieme : Corea, storico accordo: alle Olimpiadi 2018 atleti di nord e sud sfileranno insieme Gli atleti di Seul e Pyongyang sfileranno insieme durante la cerimonia di apertura dei giochi invernali di Pyeongchang 2018 sotto la bandiera della riunificazione Coreana.Continua a leggere Gli atleti di Seul e Pyongyang sfileranno insieme durante la cerimonia di apertura dei giochi […] L'articolo Corea, storico accordo: alle Olimpiadi 2018 atleti di nord e ...

Un'unica Corea alle Olimpiadi invernali : due Paesi per una bandiera : Una bandiera per due Coree, per la prima volta dalla guerra che ufficialmente non si è mai conclusa, il Nord e il Sud, due Paesi ostili da decenni in una zona da tempo ad alta tensione per le minacce ...

Hockey su ghiaccio : c.t. sudCoreana chiude alle giocatrici del Nord : Una delle possibilità per riavvicinare in maniera sensibile i due popoli, una sorta di tregua in nome dello sport, era affidata ad una selezione unita coreana per il torneo di Hockey. Ma la c.t. ...

La Corea del Nord invierà anche un'orchestra alle Olimpiadi invernali - : Saranno mandati 140 elementi di un complesso musicale nazionale ai giochi invernali che si terranno a Pyeoncheang il prossimo 9 febbraio

La Corea dice no alle criptovalute. BitCoin oggi a picco sul mercato : (Teleborsa) - La Corea del Sud annuncia che vieterà gli scambi delle criptovalute sui suoi mercati nazionali, provocando un avvitamento al ribasso del BitCoin , la divisa elettronica più scambiata e ...

