Coppa di Francia | Souchaux-Psg 1-4 | Trapp espulso | cambi finiti In porta va Dani Alves

Coppa Davis - Italia-Francia - scelta la sede dei quarti di finale : Si giocherà praticamente a 'casa Fognini ', visto che il numero 22 del mondo e autentico Davisman - che dal 2008 ha sempre giocato almeno una sfida ogni anno - è nato e cresciuto ad Arma di Taggia. L'...

Coppa Davis 2018 : Francia - ti aspettiamo! Transalpini favoriti - ma sulla terra l’Italia può giocarsela senza paura! : Dal 6 all’8 aprile la terra rossa di Genova ospiterà dunque il confronto tra Italia e Francia di Coppa Davis 2018, valido per i quarti di finale della massima competizione a squadre del tennis mondiale. Gli azzurri di Corrado Barazzutti ci arrivano dopo aver trionfato 3-1 in Giappone, a Morioka, ed erano 20 anni che il Bel Paese non riusciva ad imporsi in trasferta, sul cemento indoor. Pensiamo infatti al successo del 1998 quando a ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia si giocherà a Genova! Gli azzurri in casa di Fognini per sognare la semifinale (6-8 aprile) : Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018, si giocherà a Genova dal 6 all’8 aprile. A ufficializzarlo è stata la Federtennis al termine del match dei transalpini che hanno sconfitto l’Olanda. Gli azzurri, dopo aver superato il Giappone trascinati da un monumentale Fabio Fognini, se la dovranno vedere contro i Campioni in carica: una sfida durissima sotto il profilo tecnico ma la nostra Nazionale, trascinata dal pubblico ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia ai quarti di finale! Quando si gioca? Programma - orari e tv. Il calendario completo : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Programma Italia-Francia VENERDI' 6 APRILE: orari da definire ...

Coppa Davis 2018 - il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv. Il calendario completo. Italia con la Francia : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. tabellone Coppa Davis 2018 quarti DI FINALE 6/8 APRILE Italia-...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia ai quarti di finale! Quando si gioca? Programma - orari e tv. Il calendario completo : L’Italia si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Davis 2018. Gli azzurri hanno sconfitto il Giappone per 3-1 al termine di un weekend di fuoco sul veloce indoor di Morioka e hanno così staccato il pass per i quarti di finale: la nostra Nazionale prosegue la propria corsa verso l’Insalatiera, e dopo il 1998, torna a vincere una sfida in trasferta sul veloce. Fabio Fognini è stato il condottiero nel Sol Levante: 11 ore in campo su 52 di ...

Coppa Davis 2018 - tabellone durissimo per l’Italia! Francia e Spagna all’orizzonte per sognare la Finale : L’Italia si è qualificata ai quarti di Finale della Coppa Davis 2018: gli azzurri sono riusciti a sconfiggere il Giappone sul veloce indoor di Morioka e hanno così passato il primo turno della massima competizione mondiale per Nazionali. Fabio Fognini è stato letteralmente strepitoso nel Sol Levante e ha realizzato un’autentica impresa vincendo i suoi due singolari, entrambi al quinto set, oltre che al doppio del sabato: oltre 11 ore ...

Coppa Davis 2018 - la possibile avversaria dell'Italia ai quarti di finale. Sarà super sfida con la Francia? Date e programma : L'evento Sarà trasmesso in diretta tv su supertennis, in diretta streaming sul sito di supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 6 APRILE: Orari da definire Primi due singolari ...

Coppa Davis 2018 - la possibile avversaria dell’Italia ai quarti di finale. Sarà super sfida con la Francia? Date e programma : L’Italia si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Davis 2018. Gli azzurri hanno sconfitto il Giappone per 3-1 al termine di un weekend di fuoco sul veloce indoor di Morioka e hanno così staccato il pass per il turno successivo: la nostra Nazionale prosegue la propria corsa verso l’Insalatiera e oggi pomeriggio conoscerà la squadra che dovrà affrontare ai quarti di finale tra due mesi (6-8 aprile). Fabio Fognini è stato ...

Coppa Davis 2018 - SAYONARA GIAPPONE! Fabio Fognini - che cuore grande! L’azzurro ci regala i quarti di finale! Ora la Francia? : Fabio Fognini porta l’Italia ai quarti di finale di Coppa Davis al termine della terza, epica, battaglia in tre giorni: l’azzurro supera Yuichi Sugita in una battaglia sportiva durata quattro ore ed undici minuti, al termine di cinque, infiniti set, con il punteggio di 3-6 6-1 3-6 7-6 (6) 7-5. Italia batte Giappone 3-1. Nella prima partita inizia male l’azzurro, che nel secondo game cede subito la battuta. La reazione del ...

Coppa Davis 2018 : i risultati di sabato 3 febbraio. Francia e Spagna in vantaggio - Kazakistan e Stati Uniti ai quarti di finale : La seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa Davis 2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi cosa ha riservato questo day-2 nei match di doppio in programma. Detto del successo degli azzurri di Corrado Barazzutti contro il Giappone a Morioka, possono sorridere sia la Francia che la Spagna, reduci da un venerdì più complicato del previsto. Alla Halle Olympique di Alberville il duo transalpino composto dagli esperti Nicola Mahut e ...

Coppa Davis 2018 : i risultati degli ottavi di finale - 2 febbraio - . Francia-Olanda 1-1 - Belgio vicino ai quarti di finale : Venendo alla cronaca, a Morioka , Giappone, , tra i padroni di casa nipponici e l'Italia si è sull'1-1. Due confronti arrivati al quinto set che hanno sorriso ai due numeri 1 delle rispettive ...

Coppa Davis 2018 : i risultati degli ottavi di finale (2 febbraio). Francia-Olanda 1-1 - Belgio vicino ai quarti di finale : Prima giornata di ottavi di finale nella Coppa Davis 2018 ed è tempo di riepilogare quanto avvenuto negli incroci di questo turno. In generale, situazione equilibrata in buona parte delle partite in programma e day-2 che si prospetta decisivo nei match di doppio. Venendo alla cronaca, a Morioka (Giappone), tra i padroni di casa nipponici e l’Italia si è sull’1-1. Due confronti arrivati al quinto set che hanno sorriso ai due numeri ...

Coppa Davis 2018 : i risultati degli ottavi di finale (2 febbraio). Francia-Olanda 1-1 - Belgio vicino ai quarti di finale : Prima giornata di ottavi di finale nella Coppa Davis 2018 ed è tempo di riepilogare quanto avvenuto negli incroci di questo turno. In generale, situazione equilibrata in buona parte delle partite in programma e day-2 che si prospetta decisivo nei match di doppio. Venendo alla cronaca, a Morioka (Giappone), tra i padroni di casa nipponici e l’Italia si è sull’1-1. Due confronti arrivati al quinto set che hanno sorriso ai due numeri ...