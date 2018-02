Consorzi di Bonifica | affrontare il futuro dei territori con la loro modernità

Veneto : Consorzi Bonifica e Regione insieme contro la siccità (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Oggi a Fieragricola intendiamo ribadire che c’è tutto un sistema, quello dei Consorzi di Bonifica, che lavora costantemente tutto l’anno per mantenere la rete irrigua, affrontare stati di crisi e portare acqua nei nostri campi, per questo dobbiamo essere grati loro per q

Veneto : Consorzi Bonifica e Regione insieme contro la siccità (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il collegato alla Legge di Stabilità 2018 della Regione del Veneto prevede che il Piano Irriguo venga tracciato entro giugno (180 giorni dall’entrata in vigore della legge) e affida ai Consorzi di Bonifica la realizzazione degli interventi secondo criteri di efficacia ed

Veneto : Consorzi Bonifica e Regione insieme contro la siccità : Verona, 1 feb. (AdnKronos) - Con la Legge di Stabilità regionale 2018, approvata lo scorso dicembre, il Veneto si dota di un proprio Piano Irriguo, strumento fondamentale per affrontare il tema della siccità in maniera strutturata, uscendo cioè dalle logiche dell’emergenza. I dati, del resto parlano

22/01/2018 - Consorzi di bonifica - pure i Sovranisti attaccano Facciolla : A fare (anti)politica in questo modo ci vuole davvero ben poco". I Sovranisti, infine, contestano il mancato confronto in Consiglio regionale sull'argomento. Dunque, aggiungono ancora Perrella e Di ...

“I Consorzi di bonifica e irrigazione : la rete amica della Calabria” - confermata la partecipazione di Francesco Vincenzi : confermata la partecipazione di Francesco Vincenzi Presidente ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) alla Tavola Rotonda “I Consorzi di bonifica e irrigazione: la rete amica della Calabria” nell’ambito dell’ottava edizione del Forum Regionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni che Coldiretti Calabria organizza domani Venerdì 19 Gennaio 2018 dalle ore 14.45 nel Centro Congressi dell’Hotel ...

ANBI : i Consorzi di Bonifica player del sistema energetico green dell’Italia : Una produzione idroelettrica di oltre 495 milioni di kilowattora annui, fornita da 234 impianti gestiti dai Consorzi di Bonifica ed irrigazione, posizionati lungo un reticolo idraulico ed irriguo di circa 200.000 chilometri: è questa la consistenza sul territorio, confermata da ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) all’indomani della firma dell’importante Protocollo ...

Lazio - Lupi(Corte Conti) : importante riforma Consorzi di bonifica : Roma, 17 dic. (askanews) 'Una riforma importante sia per i risparmi di spesa che ne deriveranno, sia perché i nuovi soggetti potranno adempiere in maniera più efficace ai compiti di difesa del suolo, ...

Bollette salate per servizi fantasma - così la legge condanna i calabresi a mantenere i Consorzi di bonifica. E i loro sprechi : Zero beneficio uguale pagamento del tributo. Un’equazione tutta calabrese che sta portando scompiglio in tutta la regione. E sono migliaia le cartelle per servizi fantasma sventolate con rabbia nei dibattiti pubblici organizzati per dare voce al malcontento. A riscuotere sono enti di cui si parla poco, e che in Calabria sono scivolati in una palude di debiti, sprechi e opere mai portate a termine. Si chiamano Consorzi di bonifica e offrono ...

In arrivo fondi per stipendi Consorzio Bonifica di Ragusa : Trecentomila euro dalla Regione per pagare gli stipendi arretrati ai lavoratori del Consorzio di Bonifica. A darne notizia Orazio Ragusa

Consorzio di Bonifica Val d'Agri : i ricorsi si discuteranno in primavera : Laguardia conclude manifestando la volontà di sedersi a un tavolo con i rappresentanti delle istituzioni lucane per cercare una soluzione politica della vicenda. "Siamo disponibili ad incontrare l'...

Consorzio di Bonifica di Ragusa - compensi speciali : CGIL denuncia : La CGIL di Ragusa interviene per denunciare il pagamento di compensi speciali ai dirigenti dell'Ente che sta attraversando una grave crisi