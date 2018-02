Concerti dei Thegiornalisti nel 2018 | date e biglietti in prevendita | annunciato a

LADY GAGA STA MALE - Concerti ANNULLATI/ La cantante soffre di fibromialgia : la preoccupazione dei fan : LADY GAGA di nuovo in ginocchio per via della fibromialgia. I dolori la bloccano ancora e la costringono ad annullare gli ultimi dieci CONCERTI europei(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 20:58:00 GMT)

Il tour di Lorenzo Baglioni - i primi Concerti dopo Sanremo 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita : Al via il tour di Lorenzo Baglioni dopo Sanremo 2018: il giovane promettente delle Nuove Proposte del Festival ha annunciato alcuni concerti per il mese di marzo. Annunciate per ora tre date del Bella, Prof! il tour, che partirà dall'ObiHall di Firenze, dove il cantante-professore si esibirà il 21 marzo 2018. Lorenzo Baglioni arriverà anche a Chioggia al Cinema Don Bosco il 22 marzo, mentre il 28 marzo sarà al Teatro Nuovo di ...

Annullati 10 Concerti di Lady Gaga in Europa tra le proteste dei fan : “Devastata - ma la salute viene prima” : È successo ancora, a distanza di pochi mesi dall'ultima volta: sono stati Annullati 10 concerti di Lady Gaga nell'ambito del tour europeo a supporto dell'ultimo album giunto ormai quasi a conclusione. La cantante ha dovuto cancellare le restanti date del suo Joanne World Tour che l'avrebbero portata ad esibirsi in alcune grandi città europee, tra cui la capitale inglese, perché ancora alle prese coi dolori reumatici causati dalla fibromialgia ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per i Concerti dei Queen e Adam Lambert in Italia nel 2018 : Dopo il successo delle 25 date europee, i concerti dei Queen e Adam Lambert tornano in Italia per una nuova data al Mediolanum Forum di Assago di Milano. In questa occasione, attesa per il 25 giugno 2018, è stato allestito un parterre speciale con posti a sedere e suddiviso in due settori. Come accaduto per le date autunnali, anche i biglietti per assistere allo show del 25 gennaio sono nominali, con disponibilità a partire dalle 11 del 6 ...

Summer Festival - il 60% della Di&Gi venduto ad un colosso dei Concerti. Il promoter resta al timone degli eventi di Lucca : 'Avanti con la ... : Gli artisti, i cui spettacoli sono stati organizzati da Di e Gi negli ultimi anni includono: Adele, Justin Bieber, David Bowie, Paul McCartney, Bob Dylan, Elton John, Mark Knopfler, Jennifer Lopez, ...

Decibel in tour nel 2018 dopo il Festival di Sanremo : le date dei Concerti nei teatri ad aprile e maggio : I Decibel in tour nel 2018 si esibiranno nei principali teatri italiani dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018, nella categoria dei Campioni, con il brano Lettera al Duca. La canzone anticipa il rilascio del nuovo disco di inediti dei Decibel che, in occasione di Sanremo 2018, si riuniscono per esibirsi nuovamente live insieme. Dal 13 aprile saranno poi in tour nei teatri italiani per presentare il loro nuovo spettacolo dal vivo. ...

Morto a Roma David Zard - organizzatore dei maggiori Concerti in Italia : E' del 2013, invece, l'altra grande produzione 'Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo', che lo stesso produttore definì: "uno spettacolo teatrale folle". Già molti anni prima, alla fine degli anni ...

U2 - I BIGLIETTI DEI Concerti IN ITALIA/ Ticketone e Ticketmaster : ora sono disponibili : U2: i BIGLIETTI per i CONCERTI che la band irlandese terrà in ITALIA sono disponibili. Il gruppo si esibirà a Milano l'11 e il 12 ottobre 2018. (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 23:05:00 GMT)

Emma Marrone sarà in tour da maggio : ecco tutte le date dei Concerti : In occasione delle conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album “Essere qui” (in arrivo il 26 gennaio), Emma ha annunciato le date del suo tour 2018! A maggio prenderà il via la sua nuova tournée nei principali palazzetti italiani: una serie di concerti durante i quali Emma presenterà dal vivo le canzoni del suo nuovo progetto discografico (dai un’occhiata cliccando qui alla tracklist). Apri l’agenda e segna la ...

Demi Lovato : la star offre terapia gratis ai fan prima dei Concerti : Immagina se invece dei gruppi spalla che di solito aprono i concerti, ci fosse qualcuno che tiene un discorso ispirante. È più o meno questa l’idea di Demi Lovato che ha annunciato che offrirà ai fan sessioni di terapia gratuite, workshop sulla salute e, appunto, discorsi motivazionali. Fan selfies with @ddLovato! A post shared by Good Morning America (@goodmorningamerica) on Jan 24, 2018 at 6:52am PST “Sarà come una ...

Concerti di Philip Glass in Italia nel 2018 : info e prezzi dei biglietti in prevendita per Verona : I Concerti di Philip Glass in Italia nel 2018 sono stati annunciati. L'artista di Baltimora è pronto a tornare nel nostro paese per una sola data al Teatro Romano di Verona, i cui biglietti in prevendita sono già disponibili presso il Box Office della struttura. Philip Glass, noto per essere l'artista di Music in 12 parts e Einstein on the beach, è anche passato al successo per la colonna sonora di The Truman Show. Nel corso del tour che lo ...

Alice Merton ha annunciato le date dei suoi primi Concerti italiani : Alice Merton è una giovane cantautrice che in questo ultimo periodo sta spopolando con il singolo “No Roots”. Chissà quante volte lo avrai già sentito! Tra poco tempo potrei ascoltarlo anche dal vivo, visto che Alice ha annunciato i suoi primi concerti i Italia. Segnati queste date in calendario: 17 aprile, Milano – Santeria18 aprile, Roma – Quirinetta I biglietti per i live potrai acquistarli a partire dalle ore 10 di ...

Concerti di Patti Smith in Italia nel 2018 : info e prezzi dei biglietti in prevendita : I Concerti di Patti Smith in Italia sono finalmente ufficiali. Dopo i tanti spettacoli del 2017, la sacerdotessa del rock è pronta a tornare nel nostro paese per una nuova tappa all'Auditorium Parco della Musica di Roma. L'artista sarà accompagnata dalla sua band composta da Lenny Kaye, Jay Dee Daugherty, Tony Shanahan e dal figlio Jackson Smith. Già noti i prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita ...

Nuovi appuntamenti con l’instore tour dei Maneskin : gli ultimi firmacopie prima dei Concerti nei club italiani : Prosegue con Nuovi appuntamenti l'instore tour dei Maneskin, a supporto dell'EP Chosen pubblicato a seguito di X Factor 11. La band sarà impegnata in nuove date di firmacopie, prima di iniziare le prove in vista del tour nei club italiani. Alle date precedentemente annunciate, si aggiungono appuntamenti a partire dal 25 gennaio, quando la band incontrerà i fan al centro commerciale Orio Center di Orio al Serio a Bergamo, il 26 gennaio al Vale ...