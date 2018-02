Comunità Ebraiche | appello ai ricercatori contro la legge polacca che impedisce le

Vittorio Emanuele III - le Comunità Ebraiche scrivono a Franceschini e presidi : “Via nome del re da scuole e biblioteche” : “Via il nome di Vittorio Emanuele III dalle scuole e dalle biblioteche a lui intitolate”. A lanciare questo appello rivolto al ministero dei Beni Culturali e ai dirigenti scolastici è Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane. Il re, come noto, nel 1938 controfirmò le leggi razziali approvate dal regime fascista. E’ un’operazione non facile per i presidi che – pur condividendo il principio delle comunità ...

Comunità Ebraiche : "Profonda inquietudine per il rientro in Italia della salma" : All'interno del Santuario una cerimonia strettamente privata. Vittorio Emanuele III riposa al fianco della moglie Elena: saranno ai due lati dell'altare San Bernardo.

Salma Vittorio Emanuele III in Italia - le Comunità Ebraiche : 'Profonda inquietudine' : 'In un'epoca segnata dal progressivo smarrimento di Memoria e valori fondamentali il rientro della Salma del re Vittorio Emanuele III in Italia non può che generare profonda inquietudine, anche perché ...